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Desarticulada una red que usaba a menores para estafar a aerolíneas con falsas pérdidas de equipaje

La Guardia Civil ha desarticulado en el aeropuerto de Barajas un entramado criminal que utilizaba a menores para sacar del recinto maletas previamente facturadas y reclamar después su supuesta pérdida a las compañías aéreas.

Aeropuerto de Madrid-Barajas

Aeropuerto de Madrid-Barajas Europa Press

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Paula V. Sisó
Paula V. Sisó
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La Guardia Civil ha desarticulado un entramado criminal dedicado presuntamente a estafar a compañías aéreas mediante falsas reclamaciones por pérdida de equipaje en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. En la operación han sido investigadas 22 personas por un fraude que supera los 90.000 euros.

Según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, la organización utilizaba a menores de edad para sacar del aeropuerto las maletas que previamente habían sido facturadas.

Posteriormente, un miembro adulto de la familia denunciaba ante la compañía aérea la supuesta pérdida del equipaje para conseguir la correspondiente indemnización.

La investigación comenzó el pasado mes de mayo después de que una aerolínea detectara un elevado número de reclamaciones sospechosas. En concreto, la compañía había recibido hasta 71 solicitudes de compensación por pérdida de equipaje, con indemnizaciones de entre 1.500 y 1.800 euros cada una y unas pérdidas acumuladas superiores a los 90.000 euros.

Los investigadores comprobaron que muchas de estas reclamaciones compartían elementos comunes, ya que en diferentes expedientes aparecían reiteradamente los mismos números de teléfono o direcciones de correo electrónico.

A partir de estos indicios, la Guardia Civil logró determinar el modus operandi utilizado por el grupo. Los investigados adquirían billetes para vuelos nacionales de bajo coste y facturaban equipajes que, una vez llegaban a Madrid-Barajas, eran retirados del aeropuerto por menores de edad.

Mientras tanto, uno de los adultos acudía al mostrador de la aerolínea para comunicar que la maleta no había aparecido y presentar una reclamación por su supuesta pérdida.

Después de realizar las comprobaciones correspondientes y no conseguir localizar el equipaje, las compañías procedían al abono de las indemnizaciones previstas por la pérdida de las maletas.

La Guardia Civil ha investigado a un total de 22 personas por su presunta implicación en este sistema de fraude. Según el instituto armado, la mayoría de los investigados cuenta además con antecedentes previos.

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