Charlotte desata la batalla en La Voz: pleno de los coaches y un megabloqueo de Lola Índigo para intentar ficharla

Charlotte ha firmado una de las actuaciones más impactantes de las Audiciones a ciegas de La Voz. Su voz ha conquistado a los cuatro coaches, provocando un pleno y una intensa lucha por incorporarla a sus equipos.

Decidida a conseguir a la talent, Lola Índigo ha estrenado el megabloqueo para apartar a sus compañeros de la pelea. La coach ha llegado a definir a Charlotte como "una clara finalista y posible ganadora", mientras Mika ha lamentado quedarse sin opciones.