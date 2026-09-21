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LA VOZ
Charlotte desata la batalla en La Voz: pleno de los coaches y un megabloqueo de Lola Índigo para intentar ficharla
La espectacular Audición a ciegas de Charlotte consigue que los cuatro coaches giren sus sillones y lleva a Lola Índigo a estrenar una de sus armas más potentes.
Charlotte ha firmado una de las actuaciones más impactantes de las Audiciones a ciegas de La Voz. Su voz ha conquistado a los cuatro coaches, provocando un pleno y una intensa lucha por incorporarla a sus equipos.
Decidida a conseguir a la talent, Lola Índigo ha estrenado el megabloqueo para apartar a sus compañeros de la pelea. La coach ha llegado a definir a Charlotte como "una clara finalista y posible ganadora", mientras Mika ha lamentado quedarse sin opciones.