Nuevo tiroteo del ICE: un agente federal dispara a un migrante venezolano en Austin, Texas

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) disparó e hirió gravemente este domingo a un hombre en Austin (Texas). El herido fue identificado posteriormente por su abogada como Wilber Rafael Garces Perez, venezolano de 28 años. Según informan testigos, el agente embistió el coche de la víctima, quien poco después recibió un impacto de bala en el torso y fue trasladado a un hospital, donde permaneció en estado grave pero estable.

Los hechos ocurrieron poco antes de las 13:00 horas en el norte de Austin. Según explicó la jefa de la Policía de Austin, Lisa Davis, el tiroteo se produjo después de una persecución. Las autoridades locales han precisado que los agentes de la Policía de Austin no participaron en la operación ni en el tiroteo. La información disponible sobre lo ocurrido todavía es preliminar y la investigación continúa abierta.

El jefe de los servicios de Emergencias de Austin y del condado de Travis, Robert Luckritz, explicó que el hombre recibió un único disparo en el torso. Según detalló en una rueda de prensa, la herida era grave, aunque inicialmente no pudo aportar información sobre la identidad o nacionalidad del herido ni sobre si este era el objetivo de una operación del ICE.

Contradicciones en los relatos

La identidad del herido fue confirmada posteriormente por la abogada Kate Lincoln-Goldfinch, que representa a su familia. Garces Perez fue dado de alta del hospital el domingo y quedó aparentemente bajo custodia del ICE. La propia abogada ha asegurado que su familia apenas ha recibido información sobre su situación y paradero.

La versión sobre su situación migratoria también enfrenta versiones contrapuestas. El Departamento de Seguridad Nacional, del que depende el ICE, asegura que el venezolano entró ilegalmente en Estados Unidos durante la Administración Biden y que tenía una orden final de expulsión. Su abogada sostiene, en cambio, que entró legalmente en el país.

El alcalde de Austin, Kirk Watson, ha reclamado que la Policía local participe en la investigación junto a otras autoridades, como los Texas Rangers. Watson ha cuestionado que el propio ICE pueda investigar el tiroteo de manera independiente y ha defendido la necesidad de una investigación con participación externa para garantizar transparencia. "Aunque estoy triste y enfadado por ello, no me sorprende en absoluto", expresaba.

También el congresista Greg Casar ha pedido transparencia y ha reclamado que se facilite toda la información disponible sobre el incidente. Piensa que "existe una razón por la que los habitantes de Austin y de todo el país desconfían profundamente de cualquier declaración del ICE".

La Policía de Austin ha desplegado a su unidad especializada de investigación en el lugar de los hechos, aunque su jefa ha reconocido que todavía dispone de pocos detalles sobre lo ocurrido.

Protestas contra el ICE tras el tiroteo

El tiroteo provocó la concentración de alrededor de un centenar de manifestantes en las inmediaciones del lugar. Algunos increparon a los agentes desplegados, que portaban escudos antidisturbios, mientras otros coreaban consignas contra el ICE. Varios vehículos que circulaban por la zona hicieron sonar sus bocinas en apoyo a la protesta.

Entre los carteles mostrados por los manifestantes había uno con el mensaje 'Nobody is safe' ('Nadie está a salvo') y, en el reverso, 'ICE Nazi'. La concentración se produjo mientras permanecía en la zona un amplio dispositivo de seguridad, dado que la investigación permanece abierta para esclarecer las circunstancias del tiroteo y determinar qué ocurrió durante la intervención del agente federal.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.