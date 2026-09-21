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Mejores momentos | 21 de septiembre

Eguz resuelve la Prueba de Velocidad Enigmática a la primera gracias a ser fan de Alejandro Sanz

La Prueba de Velocidad Enigmática traía una pregunta muy fácil de responder para Eguz que, sin necesidad de ver el resto de los paneles, se ha atrevido a contestar.

Eguz resuelve la Prueba de Velocidad Enigmática a la primera gracias a ser fan de Alejandro Sanz

Eguz resuelve la Prueba de Velocidad Enigmática a la primera gracias a ser fan de Alejandro Sanz

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Borja Tamayo
Publicado:

La Prueba de Velocidad Enigmática plantea una incógnita a los concursantes que, a lo largo de tres paneles, tienen que responder para llevarse un premio de 300€. Sin embargo, en caso de que alguno de ellos conteste correctamente, el resto de los paneles no se llegan a jugar. Algo que ha pasado con Eguz y su primera apuesta.

“¿Qué cantante español es?”, rezaba la pantalla de Laura Moure cuando, poco a poco, iban apareciendo letras. Eguz ha sido la primera en dar al pulsador y ha resuelto con firmeza: “Se le acumulan los premios Grammy Latinos”.

Con 100€ ya en su marcador, la jugadora no se lo ha pensado mucho y ha apostado por Alejandro Sanz: “¡No cabe duda!”. Por su parte, Jorge Fernández y Joaquín Padilla se han planteado qué otros artistas podían ser, llegando a la conclusión de que solo quedaban David Bisbal y Bunbury. ¡Dale play al vídeo para ver la prueba completa!

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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