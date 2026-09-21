Eguz resuelve la Prueba de Velocidad Enigmática a la primera gracias a ser fan de Alejandro Sanz

La Prueba de Velocidad Enigmática plantea una incógnita a los concursantes que, a lo largo de tres paneles, tienen que responder para llevarse un premio de 300€. Sin embargo, en caso de que alguno de ellos conteste correctamente, el resto de los paneles no se llegan a jugar. Algo que ha pasado con Eguz y su primera apuesta.

“¿Qué cantante español es?”, rezaba la pantalla de Laura Moure cuando, poco a poco, iban apareciendo letras. Eguz ha sido la primera en dar al pulsador y ha resuelto con firmeza: “Se le acumulan los premios Grammy Latinos”.

Con 100€ ya en su marcador, la jugadora no se lo ha pensado mucho y ha apostado por Alejandro Sanz: “¡No cabe duda!”. Por su parte, Jorge Fernández y Joaquín Padilla se han planteado qué otros artistas podían ser, llegando a la conclusión de que solo quedaban David Bisbal y Bunbury. ¡Dale play al vídeo para ver la prueba completa!