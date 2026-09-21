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Violencia de género

Detienen a un hombre en Alicante que, presuntamente, 24 horas antes asesinó a su mujer en Leganés

El cuerpo de la víctima apareció con signos de violencia el sábado en el interior de su vivienda en Leganés. El detenido fue localizado en la provincia de Alicante un día después.

Coche policial

Coche policial EFE

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
Publicado:

Menos de 24 horas después de, presuntamente, asesinar a su mujer fue localizado en la provincia de Alicante. La víctima es una mujer de 34 años de nacionalidad española. Su cadáver fue encontrado el pasado sábado, pero no se sabe si pudo haber sido asesinada días antes.

La voz de alerta la dio el padre de la víctima. Llamó al 091 a las 15:15 horas después de encontrar a su hija muerta en el interior de su vivienda en la localidad madrileña de Leganés. El padre tenía llaves y al ver que llevaba tiempo sin noticias de ella decidió ir a su casa. Allí la encontró muerta y con signos de violencia.

La Policía pudo determinar la identidad del presunto autor, la pareja de la víctima, sobre quien no existían denuncias previas. Agentes del Grupo VI de Homicidios se desplazaron hasta Alicante, donde, en colaboración con el Grupo de Delincuencia Violenta de la Brigada Provincial de Policía Judicial, detuvieron al hombre como presunto autor de un delito de homicidio y donde pasará a disposición de la autoridad judicial. La víctima es la segunda mujer asesinada el sábado en Madrid, después de que fuera detenido un hombre de 85 años por la muerte violenta de su exnuera, de 47 años.

Si se confirma que es un nuevo caso de violencia de género el número de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas ascenderían a 38 en lo que va de año y a 1.379 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos. El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600.00.00.16, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900.20.20.10.

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