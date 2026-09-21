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Mejores momentos | 21 de septiembre

“¡Nos vais a arruinar!”: Sergio se lleva 6.000 euros en un panel inolvidable

Sergio ha sido el segundo concursante del día en caer en la casilla de 1.000€ y, al igual que su compañera Eguz, ha sabido aprovechar la oportunidad a lo grande.

“¡Nos vais a arruinar!”: Sergio se lleva 6.000 euros en un panel inolvidable

“¡Nos vais a arruinar!”: Sergio se lleva 6.000 euros en un panel inolvidable

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Borja Tamayo
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No hay casilla más valiosa en La ruleta de la suerte que la de los 1.000€. ¿El problema? Es diminuta y se encuentra entre dos quiebras. Sin embargo, tanto Sergio como Eguz han demostrado que, con puntería, es posible acertar.

Eguz triunfa con la casilla de 1.000 euros: La espectacular primera ola del día

Eguz triunfa con la casilla de 1.000 euros: La espectacular primera ola del día

La primera letra que ha pedido ha sido la R, que estaba una sola vez en el panel; pero, tirando de estrategia, ha empleado el gajo de Doble letra en el momento justo para pedir la N y multiplicar el premio por cinco. ¡Ya tenía 6.000€ en el marcador!

Después de comprar todas las vocales, todavía no veía la respuesta correcta y se ha dispuesto a lanzar de nuevo. El concursante ha rozado la Quiebra, aunque finalmente se ha conformado con la casilla de 50€ y, triplicando de nuevo su apuesta, ha vuelto a situarse en los 6.000€. Esta vez sí se ha animado a resolver y se ha ganado una de las olas más espectaculares jamás vistas en el plató.

Si te has perdido este panel tan inolvidable, puedes verlo dando play al vídeo de arriba. ¡Increíble!

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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Eguz triunfa con la casilla de 1.000 euros: La espectacular primera ola del día

La casilla de 1.000€ es el sueño de cualquier concursante; ahora bien, además de caer en ella, el verdadero éxito reside en multiplicar el premio con una letra repetida. ¡Eguz lo ha conseguido y ha terminado resolviendo el panel!

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