“¡Nos vais a arruinar!”: Sergio se lleva 6.000 euros en un panel inolvidable

No hay casilla más valiosa en La ruleta de la suerte que la de los 1.000€. ¿El problema? Es diminuta y se encuentra entre dos quiebras. Sin embargo, tanto Sergio como Eguz han demostrado que, con puntería, es posible acertar.

La primera letra que ha pedido ha sido la R, que estaba una sola vez en el panel; pero, tirando de estrategia, ha empleado el gajo de Doble letra en el momento justo para pedir la N y multiplicar el premio por cinco. ¡Ya tenía 6.000€ en el marcador!

Después de comprar todas las vocales, todavía no veía la respuesta correcta y se ha dispuesto a lanzar de nuevo. El concursante ha rozado la Quiebra, aunque finalmente se ha conformado con la casilla de 50€ y, triplicando de nuevo su apuesta, ha vuelto a situarse en los 6.000€. Esta vez sí se ha animado a resolver y se ha ganado una de las olas más espectaculares jamás vistas en el plató.

Si te has perdido este panel tan inolvidable, puedes verlo dando play al vídeo de arriba. ¡Increíble!