El motivo tras el bache de salud de Gabriela Guillén: "Debe una cantidad de dinero muy grande"

Gabriela Guillén hacía saltar todas las alarmas ayer por su estado de salud. La expareja de Bertín Osborne era trasladada en ambulancia al hospital, visiblemente aturdida y con la mirada perdida.

Momentos antes de que llegara la ambulancia, unos agentes de policía entraban en su domicilio. La empresaria recibió presuntamente una carta certificada, cuyo contenido podría haberle provocado el traslado a Urgencias.

Tras el incidente, hemos podido hablar con Gabriela, que asegura que está bien, pero que necesita estar tranquila y descansar. "He pasado un mal rato de salud, pero ya estoy mejor", afirma Gabriela Guillén, "ha sido un susto para mí y para mi madre, me he asustado mucho".

Cuando se le pregunta por qué acudió en un primer momento la policía a su domicilio, Gabriela Guillén sostiene que es algo "protocolario": "Es protocolario que primero venga la policía y luego venga el SAMUR",

Gabriela niega haber recibido una carta certificada, aunque también niega conocer a su exsocia y madrina de su hijo. "Tengo mucha correspondencia todos los días, no sé de dónde sacáis eso", advierte Gabriela, "y no sé quién es Maribel, mi hijo no tiene madrina".

Según nuestro colaborador Nacho Gay, su exsocia Maribel puede ser la "causa de salud de Gaby". "No tiene dinero para afrontar las deudas", asegura, "no estamos hablando de una carta certificada, sino de muchas llamadas y muchos requerimientos".

La empresa estaba a nombre de Gabriela y, aunque Maribel puso una cantidad de dinero inicial, ahora es la expareja de Bertín la que debe mucho dinero. ¿Se pronunciará la empresaria al respecto?