Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

EXCLUSIVA

El motivo tras el bache de salud de Gabriela Guillén: "Debe una cantidad de dinero muy grande"

La expareja de Bertín Osborne fue trasladada ayer al hospital tras, supuestamente, recibir una carta certificada en su domicilio. Hoy, nos da más detalles de lo ocurrido y Nacho Gay desvela el verdadero motivo de su estado de salud.

Gabriela Guillén

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Gabriela Guillén hacía saltar todas las alarmas ayer por su estado de salud. La expareja de Bertín Osborne era trasladada en ambulancia al hospital, visiblemente aturdida y con la mirada perdida.

Gabriela Guillén

Momentos antes de que llegara la ambulancia, unos agentes de policía entraban en su domicilio. La empresaria recibió presuntamente una carta certificada, cuyo contenido podría haberle provocado el traslado a Urgencias.

Tras el incidente, hemos podido hablar con Gabriela, que asegura que está bien, pero que necesita estar tranquila y descansar. "He pasado un mal rato de salud, pero ya estoy mejor", afirma Gabriela Guillén, "ha sido un susto para mí y para mi madre, me he asustado mucho".

Cuando se le pregunta por qué acudió en un primer momento la policía a su domicilio, Gabriela Guillén sostiene que es algo "protocolario": "Es protocolario que primero venga la policía y luego venga el SAMUR",

Gabriela niega haber recibido una carta certificada, aunque también niega conocer a su exsocia y madrina de su hijo. "Tengo mucha correspondencia todos los días, no sé de dónde sacáis eso", advierte Gabriela, "y no sé quién es Maribel, mi hijo no tiene madrina".

Según nuestro colaborador Nacho Gay, su exsocia Maribel puede ser la "causa de salud de Gaby". "No tiene dinero para afrontar las deudas", asegura, "no estamos hablando de una carta certificada, sino de muchas llamadas y muchos requerimientos".

La empresa estaba a nombre de Gabriela y, aunque Maribel puso una cantidad de dinero inicial, ahora es la expareja de Bertín la que debe mucho dinero. ¿Se pronunciará la empresaria al respecto?

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Gabriela Guillén

El motivo tras el bache de salud de Gabriela Guillén: "Debe una cantidad de dinero muy grande"

¡Vuelve La Voz! Sigue en directo el gran estreno

La Voz 2026 en directo: sigue minuto a minuto el estreno de la nueva temporada

Crimen Claudia Tacoronte

'El Trompas' confiesa el crimen de Claudia Tacoronte, la estudiante asesinada en México: "La causa fue el robo del móvil"

Alejandro
ÚLTIMA HORA

Rocío, tía de Alejandro, el joven desaparecido en Ronda: "Nuria era mala con él, si llegaba a casa sin dinero, le pegaba"

Paqui
ESTAFA

Paqui, estafada hasta vender su casa en nuda propiedad: "Nos hicieron creer que estábamos firmando la Ley de Segunda Oportunidad"

Juan Manuel Doncel
CRISIS EN CEUTA

El presidente del Puerto de Ceuta afirma que nadie le avisó de cuándo iba a realizarse el traslado de migrantes

Durante la mañana del 18 de septiembre, miles de migrantes han sido trasladados de los campings improvisados al campamento oficial del Puerto de Ceuta. Un traslado del que, según el presidente, no tenían constancia.

Julio Iglesias Jr.
Con Tamara Falcó

Julio Iglesias Jr. destapa sus anécdotas más surrealistas con la prensa: de sus ‘ataques’ a los paparazzi a sus pactos secretos

El cantante ha contado con su hermana Tamara Falcó algunas de las situaciones que vivió con los paparazzi.

PRISIONES SINDICATO

Manuel Galisteo, sobre los migrantes detenidos: "Tienen dos opciones, irse a Marruecos o a una cárcel en la península"

Ceuta

Miles de migrantes se quedan fuera del campamento del Puerto y vuelven a la calle: "La playa sigue igual o peor"

Caos durante el traslado al campamento del puerto

Máxima tensión en las playas de Ceuta por el traslado al campamento del puerto: "La situación es caótica"

Publicidad