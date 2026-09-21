La familia Varsavsky reaccionan a las declaraciones de una mujer marroquí que califica a niñas violadas en Ceuta de "busconas"

La familia Varsavsky ha vuelto al plató de 'Espejo Público' y han sido muy críticos con las declaraciones de una de las mujeres que entraron desde Marruecos el 30 de julio. Se trata de una mujer de 40 años que ya había estado en España y que aprovechó que la frontera estaba abierta para volver. Ella acusa a las niñas violadas en Ceuta de "busconas" y llega a calificarlas de "sucias". Además, añade: "Me parece que se va a buscar al hombre por la noche, eso no puede ser".

Nina Varsavsky ha reaccionado rotundamente a las declaraciones de esta mujer marroquí diciendo que le parece increíble esas declaraciones: "No me lo puedo creer, ya vemos que es una cultura muy diferente. Y se pregunta: "¿Cómo vamos a aceptar a tanta gente aquí que piensa así? ".

Nina y Martín Varsavsky han calificado en sus cuentas de X que lo ocurrido en Ceuta como "invasión viral" . Además han criticado al Gobierno español argumentando que tiene una actitud "miedica". Martín lo tiene claro: "Esto es el efecto llamada de España, seguro que algún marroquí le estará diciendo a otro, por qué no te vas a Ceuta que es la puerta de España.

Para Nina ha matizado que "hay que militarizar la frontera, si uno no defiende a su frontera, deja de serlo, es sólo un dibujo en el mapa".

Sobre Alemania y las elecciones

Nina, nacida y criada en Alemania, también ha opinado sobre los últimos resultados regionales en el país, con el crecimiento de la derecha. "Yo no soy fanática de la AFD , hay cosas de ella que me gustan y otras no. Pero todos estos resultados demuestran que los alemanes quieren un cambio", y añade que "hay algunas políticas de la AFD que son antisemitas".

"Mi esposa Nina no puede votar en Alemania porque está fuera y hay que estar allí para poderlo hacer. "Tampoco hay que asumir que los pocos que voten , van a votar todos a favor de los socialistas". Nina ha querido finalizar explicando que lleva 20 años sin vivir en Alemania: "No puedo votar, tendría que probar que tengo vínculos con Alemania, mi familia, mi acento, pero no lo he hecho porque yo no vivo allí y sigo más la política de España y mi corazón esta aquí".

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