Joana Sanz, "muy aliviada" tras salir a la luz su ruptura con Dani Alves: "Tenía necesidad de que se conociera"

Dani Alves y Joana Sanz han roto su relación. Ha sido la propia Joana quien lo ha confirmado por redes, achacando la ruptura a las diferencias religiosas que existen entre ambos.

La relación de Joana Sanz y Dani Alves dura 9 años y sobrevive al paso por la cárcel del futbolista, a su juicio mediático y también a su reciente paternidad hace apenas un año. Sin embargo, es su nueva faceta como predicador de la fe evangélica, la que dinamita el matrimonio.

"Ella se siente abandonada por él, por ese nuevo camino que ha elegido", afirma nuestra compañera Lorena Vázquez. Sin embargo, la periodista afirma que Joana no va a hablar de los episodios que ha vivido y que le han llevado a tomar la decisión de romper con el futbolista, dando a entender que no se trata solo de motivos religiosos: "Hay muchas otras cosas detrás de esa ruptura".

Según el entorno de Joana Sanz, la modelo se siente "muy aliviada" tras salir a la luz la noticia de la ruptura. "Tenía necesidad de que se conociera la noticia porque ha sido muy criticada", señala.

La noticia de la ruptura ha sorprendido especialmente, ya que Joana se mantuvo al lado del futbolista en una de sus etapas más complicadas, su paso por prisión hasta ser absuelto en marzo de 2025. ¡Dale al play para enterarte de todos los detalles de la ruptura!