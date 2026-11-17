Carlos ha sido el encargado de inaugurar el panel “Yo también dije” con la pista “Solo estoy mirando”. Con la pantalla en blanco, el concursante se ha dispuesto a adivinar consonantes y sumar dinero al marcador.

Sin embargo, en su segundo lanzamiento, ha ido directo a parar al gajo Exprés. Todavía había muchas letras pendientes de descubrirse y, por eso, lo más probable es que Carlos optara por dejarlo estar. Una prudencia que ha decidido pasar por alto para levantarlo y jugárselo todo en 45 segundos.

Letra a letra, el concursante ha ido adivinando las consonantes y, a falta todavía de 9 segundos, Carlos ha leído la frase completa. Así, se llevaba una merecidísima ola de 600€ que no ha dudado en celebrar con el resto del público. ¡Enhorabuena!