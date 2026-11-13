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Habla la secretaria de Felipe González tras la polémica de su presunta hija: "Era un absoluto seductor"

Tras salir a la luz la demanda de paternidad que ha presentado una mujer que asegura ser la hija biológica de Felipe González, hablamos con quien fue su secretaria durante aquel momento, Mari Ángeles López de Celis.

Secretaria Felipe González

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Sara Sanz Navarro
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Una demanda judicial ha vuelto a situar a Felipe González en el centro de la atención mediática. Una mujer llamada Natalie, de 42 años, sostiene que es hija biológica del que fuera presidente del Gobierno y ha iniciado un procedimiento legal para que se determine su filiación. La justicia ya ha admitido a trámite su demanda, por lo que ahora se abre la posibilidad de que González tenga que someterse a un examen de ADN.

Para respaldar su reclamación, la mujer ha presentado documentación y otros indicios relacionados con el vínculo que, según sostiene, mantuvieron el exdirigente socialista y su madre, Lupe. Esta trabajó como secretaria de Omar Torrijos, antiguo dirigente panameño.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con quien fue secretaria de Felipe González durante 14 años, Mari Ángeles López de Celis. Según nos cuenta, era un hombre muy reservado y poco comunicativo, tanto que logró que le pusieran un pestillo en la puerta de su despacho. "Le gustaba trabajar él solo", señala De Celis.

La secretaria de Felipe González también califica al expresidente como un "absoluto seductor". "Tenía un club de fans femenino impresionante", advierte De Celis. Además, recuerda que en aquel entonces se hablaba de los rumores de infidelidad de algunos políticos, entre ellos de Felipe González: "Veíamos cosas, pero lo llevábamos con discreción".

Felipe González está en el punto de mira. ¿Se acabará sometiendo a la prueba de ADN? ¿Es Natalie realmente su hija biológica?

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