Alba Muñoz, exmujer de Antonio Tejado, estalla tras la pelea con su familia: "Me niego a que se mienta con lo que viví"

Antonio Tejado vuelve a ponerse en el foco mediático, esta vez tras protagonizar una acalorada pelea en plena calle, en la que también participaron su madre, su actual pareja Samara y su exmujer Alba. Tal fue la tensión, que presuntamente tuvo que intervenir la Guardia Civil.

La única que se ha pronunciado públicamente ha sido la exmujer de Antonio, Alba, que afirma que fue Samara la que comenzó a increparla en la calle. Según su versión, su marido se vio obligado a pedir que parasen para rebajar la tensión.

Sin embargo, nuestra compañera Paloma García-Pelayo ha podido hablar con una amiga de la familia de Antonio, que relata una versión bien distinta. "Es muy triste, cuando tú ves que una persona miente y que le dan credibilidad", afirma.

Según ella, fue Alba la que comenzó todo. Esta se negó a recoger a la hija que comparte con Antonio a la hora que él podía y fue entonces cuando su madre y Samara se ofrecieron a acompañarla en un taxi. Cuando llegaron allí, Alba comenzó a insultarlas. "Si fue ella la que insultó, la madre de Antonio y Samara ni se bajaron del taxi siquiera", señala la amiga de la familia de Antonio Tejado.

Por su parte, Alba sostiene que fueron Samara y la madre de Antonio las que comenzaron todo. Esta ha aclarado en directo que el primer insulto se produjo por teléfono. "Yo me defendí", afirma Alba Muñoz.

Alba se ha mostrado muy indignada ante las versiones que se han dado de la historia. "Me niego a que se mienta con lo que viví ayer delante de mi hija", advierte Alba, "he aguantado de todo, que se me ningunee y que este señor no esté en la vida de mi hija durante 12 años... no voy a consentir ni una sola mentira más".

Tras la pelea, Alba ha puesto una denuncia ante la Guardia Civil y espera que se haga justicia. "Espero que esto se pase por el bien de mi hija", sentencia.