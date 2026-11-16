EN PLATÓ
El dolor de una madre al aceptar que dos de sus hijas quieren ser monjas: "He llorado una barbaridad"
Dos de las cuatro hijas de Elena han decidido meterse a monjas en cuestión de tres años. Una decisión que a la familia les costó mucho afrontar.
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La vida de Elena y su marido siempre estuvo llena de ruido, risas y gritos. Como madre de una familia numerosa de cuatro hijas, su casa siempre estuvo llena de vida, pero ahora el escenario es bien distinto: dos de sus cuatro hijas se han metido a monjas y deben hacer frente a las decisiones de las niñas, que ya son adultas.
La primera en querer meterse a monja fue Paz, a sus 19 años y apenas un año después de haber empezado sus estudios. Esta les contó un día a sus padres que había sentido la llamada de Dios y que estaba decidida a seguirla. "Esa noche no dormimos", confiesa Elena.
"He llorado una barbaridad, son lágrimas de dolor, soledad, tristeza y desconcierto ante algo que no hubiera entrado nunca en tu supuesto", asegura Elena, "pero no podemos retenerlas".
Con el tiempo, Elena, su marido y sus hijas fueron acostumbrándose a la nueva vida sin Paz, pero fue entonces cuando Loreto, otra de sus hijas, les comunicó que también quería ser monja tres años después. "Ya habíamos normalizado la situación con paz y, de repente, te abren otra vez el melón", señala Elena.
Pese a que Elena es creyente, en un principio le costó mucho asimilar la decisión que habían tomado sus hijas. Una decisión que les trajo el peso de la soledad a casa. "Como católico, dicen que tendría que estar dando saltos de alegría, y no es verdad", advierte Elena, "para los demás está muy bien, pero para ti no, porque no entra en tu supuesto".
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Hoy, Elena nos cuenta lo difícil que es encajar decisiones así para unos padres. Una decisión para la que, según Elena, nadie está preparado. ¡No te pierdas su historia en el vídeo de arriba!
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