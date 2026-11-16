Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

EN PLATÓ

El dolor de una madre al aceptar que dos de sus hijas quieren ser monjas: "He llorado una barbaridad"

Dos de las cuatro hijas de Elena han decidido meterse a monjas en cuestión de tres años. Una decisión que a la familia les costó mucho afrontar.

Elena

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

La vida de Elena y su marido siempre estuvo llena de ruido, risas y gritos. Como madre de una familia numerosa de cuatro hijas, su casa siempre estuvo llena de vida, pero ahora el escenario es bien distinto: dos de sus cuatro hijas se han metido a monjas y deben hacer frente a las decisiones de las niñas, que ya son adultas.

La primera en querer meterse a monja fue Paz, a sus 19 años y apenas un año después de haber empezado sus estudios. Esta les contó un día a sus padres que había sentido la llamada de Dios y que estaba decidida a seguirla. "Esa noche no dormimos", confiesa Elena.

"He llorado una barbaridad, son lágrimas de dolor, soledad, tristeza y desconcierto ante algo que no hubiera entrado nunca en tu supuesto", asegura Elena, "pero no podemos retenerlas".

Con el tiempo, Elena, su marido y sus hijas fueron acostumbrándose a la nueva vida sin Paz, pero fue entonces cuando Loreto, otra de sus hijas, les comunicó que también quería ser monja tres años después. "Ya habíamos normalizado la situación con paz y, de repente, te abren otra vez el melón", señala Elena.

Pese a que Elena es creyente, en un principio le costó mucho asimilar la decisión que habían tomado sus hijas. Una decisión que les trajo el peso de la soledad a casa. "Como católico, dicen que tendría que estar dando saltos de alegría, y no es verdad", advierte Elena, "para los demás está muy bien, pero para ti no, porque no entra en tu supuesto".

Hoy, Elena nos cuenta lo difícil que es encajar decisiones así para unos padres. Una decisión para la que, según Elena, nadie está preparado. ¡No te pierdas su historia en el vídeo de arriba!

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Elena

El dolor de una madre al aceptar que dos de sus hijas quieren ser monjas: "He llorado una barbaridad"

Elia

Exige la pensión de viudedad, pese a haberse divorciado hace siete años: "Estuvimos casados 30 años"

Condena Luis Lorenzo y Arancha Suárez Palomino

Una amiga de la tía Isabel celebra la condena a Luis Lorenzo y Arancha Suárez Palomino: "Tienen que pagar"

Cómo organizar tu dinero para acercarte a tus próximos objetivos 
Planificación financiera 

Cómo organizar tu dinero para acercarte a tus próximos objetivos 

Permisos retribuidos
PROPUESTA DE CAMPAÑA

Julia, a favor de los permisos retribuidos para cuidar de los amigos: "No tengo pareja ni hijos y me siento discriminada"

Vecina 'El Ruso'
ÚLTIMA HORA

Temor entre los vecinos de 'El Ruso' de Oviedo, aún en busca y captura: "Le veo por todos los sitios, no puedo hacer mi vida"

Tras cinco días sin noticias de 'El Ruso', el hombre que colocó la mochila bomba mortal en Oviedo, continúa en paradero desconocido. Sin embargo, esta mañana se ha parado un tren en Manresa donde supuestamente iba el sospechoso.

NOBLEJAS ESPEJO
ESTRATEGIA CAMPAÑA

José Noblejas, experto en marketing digital analiza las estrategias de Pedro Sánchez: "Está confundiendo conseguir llegar al público joven con conseguir votos"

Mientras los líderes políticos multiplican su presencia en redes sociales y pódcast para captar el voto joven, los datos revelan que el éxito en visualizaciones no siempre equivale a conectar con los menores de 30 años.

“¡Has tirado de verdad!”: el gran lanzamiento al Bote de Manu que le hace ganar 2.325 euros

“¡Has tirado de verdad!”: el gran lanzamiento al Bote de Manu que le hace ganar 2.325 euros

Raquel aprovecha el regalo de Carmen y celebra una ola de 800 euros

Raquel aprovecha el regalo de Carmen y celebra una ola de 800 euros

Carmen recula en el último momento para conseguir una ola de 525 euros

Carmen recula en el último momento para conseguir una ola de 525 euros y el Supercomodín

Publicidad