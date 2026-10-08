ENTREVISTA
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Marina Castaño, la viuda de Camilo José Cela
Camilo José Cela y Marina Castaño se enamoraron en 1985. Ambos estuvieron juntos hasta la muerte del escritor, que la nombró como legítima heredera de su legado, una decisión que generó una gran disputa con su hijo.
Publicidad
Camilo José Cela ya era un escritor consagrado cuando en 1985 conoció a Marina Castaño, una joven periodista de 28 años que hizo que su vida diera un giro. Casado con Rosario Conde y a sus 68 años, se enamoró de Marica Castaño y lo dejó todo por ella.
Ambos estuvieron juntos hasta que en 2002, el escritor falleció por una insuficiencia cardíaca, dejando como heredera universal de su legado a Marina. Una decisión que abrió una guerra con el hijo que Camilo tenía con Rosario Conde.
Más Noticias
- Rebeca Marín y su lucha contra el desabastecimiento de los tratamientos para la menopausia: "Intenté comprar en Rumanía"
- Se levanta el secreto de sumario del caso del marido de Verónica Hidalgo: "Se han intervenido 10.8 toneladas de hachís"
- Hablamos con Carmen Lomana tras el fallecimiento de su hermano: "Recibí la llamada estando en la radio, fue un horror"
Hoy, Marina Castaño recuerda al gran escritor que la conquistó y nos cuenta cómo era la vida junto a él. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!
Publicidad