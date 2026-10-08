Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Marina Castaño, la viuda de Camilo José Cela

Camilo José Cela ya era un escritor consagrado cuando en 1985 conoció a Marina Castaño, una joven periodista de 28 años que hizo que su vida diera un giro. Casado con Rosario Conde y a sus 68 años, se enamoró de Marica Castaño y lo dejó todo por ella.

Ambos estuvieron juntos hasta que en 2002, el escritor falleció por una insuficiencia cardíaca, dejando como heredera universal de su legado a Marina. Una decisión que abrió una guerra con el hijo que Camilo tenía con Rosario Conde.

Hoy, Marina Castaño recuerda al gran escritor que la conquistó y nos cuenta cómo era la vida junto a él. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!