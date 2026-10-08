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Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Marina Castaño, la viuda de Camilo José Cela

Camilo José Cela y Marina Castaño se enamoraron en 1985. Ambos estuvieron juntos hasta la muerte del escritor, que la nombró como legítima heredera de su legado, una decisión que generó una gran disputa con su hijo.

Marina Castaño

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Camilo José Cela ya era un escritor consagrado cuando en 1985 conoció a Marina Castaño, una joven periodista de 28 años que hizo que su vida diera un giro. Casado con Rosario Conde y a sus 68 años, se enamoró de Marica Castaño y lo dejó todo por ella.

Ambos estuvieron juntos hasta que en 2002, el escritor falleció por una insuficiencia cardíaca, dejando como heredera universal de su legado a Marina. Una decisión que abrió una guerra con el hijo que Camilo tenía con Rosario Conde.

Hoy, Marina Castaño recuerda al gran escritor que la conquistó y nos cuenta cómo era la vida junto a él. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!

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