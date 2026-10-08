Avance exclusivo de La Voz: Raúl regresa tres años después de quedarse fuera en su primera Audición

Este viernes llega una nueva noche de Audiciones a ciegas de La Voz. Melendi, Lola Índigo, Mika y Pablo López continúan buscando las mejores voces para completar sus equipos en una gala cargada de emoción y nuevas oportunidades.

Uno de los protagonistas será Raúl, un talent que ya conoce muy bien el escenario de La Voz. En 2023 se enfrentó por primera vez a los coaches, pero ninguno pulsó el botón y su aventura terminó antes de lo que esperaba.

Tres años después, Raúl regresa dispuesto a intentarlo de nuevo. El talent ha elegido ‘Lucha de gigantes’ para demostrar todo lo que ha evolucionado desde su primera Audición y tratar de conquistar a los coaches.

Los coaches no han tardado en reaccionar al tema "qué canción", "me gusta": ¿será suficiente para pulsar el botón?

Esta vez, Raúl llega con una nueva oportunidad para demostrar su talento y conseguir aquello que se le resistió en 2023: que al menos uno de los cuatro sillones se gire por su voz.

¿Conseguirá Raúl cambiar su historia en La Voz? Descúbrelo este viernes, a las 22:00 horas, en Antena 3 y ya disponible en atresplayer.