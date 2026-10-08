Eugenia Martínez de Irujo, sobre los rumores de boda de su hija, Tana Rivera, y Roca Rey: "Tiene que vivir la vida"

Quedaba ella por pronunciarse, pero Eugenia Martínez de Irujo por fin se ha pronunciado sobre los rumores de boda de su hija Tana Rivera y Andrés Roca Rey surgidos hace unos días después de que en una cena en Sevilla alguien entregase un detalle al torero apuntando que quería que fuese el primer regalo de su enlace. Mientras la pareja, que continúa siendo inseparable después de 6 meses de intensa relación, guarda silencio sobre el importante paso que se especula que estarían dispuestos a dar en 2027 para formalizar su historia de amor convirtiéndose en marido y mujer, Francisco Rivera ha dejado claro que las informaciones sobre el compromiso matrimonial de su hija y el diestro peruano tienen "cero credibilidad".

Y ahora ha sido la duquesa de Montoro la que se ha pronunciado alto y claro sobre la posible boda de Tana y Andrés en su reaparición junto a su marido Narcís Rebollo en la inauguración de la primera exposición de Marta Sánchez como pintora, Pop Cut, una nueva faceta artística de la cantante que ha dejado sin palabras a más de uno por su sensibilidad y su originalidad. Una cita que tampoco se han perdido otros rostros conocidos como Carola Baleztena y Emiliano Suárez, Álvaro Muñoz Escassi, Mariola Orellana, o Boris Izaguirre, además de su hija Paula Cabanas, su exmarido Jesús Cabanas, y su actual pareja Federico León.

Narcís Rebollo y Eugenia Martínez de Irujo | Gtres

"¿Qué boda? ¡Que no, hombre, que no! Que tiene que vivir la vida" ha expresado con una sonrisa, dejando entrever que su hija todavía es muy joven y no se le ha pasado por la cabeza casarse por el momento con el torero peruano a pesar de que su relación marcha viento en popa y está muy afianzada.