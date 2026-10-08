Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

Nobel de la Paz

Entre amenazas bélicas y presuntas guerras resueltas, Trump vuelve a reclamar el Nobel de la Paz

El expresidente estadounidense insiste en sus méritos tras asegurar que ha «resuelto ocho guerras», mientras las casas de apuestas sitúan a organizaciones humanitarias como las grandes candidatas al galardón.

Entre amenazas bélicas y presuntas guerras resueltas, Trump vuelve a reclamar el Nobel de la Paz

Entre amenazas bélicas y presuntas guerras resueltas, Trump vuelve a reclamar el Nobel de la Paz REUTERS/Evan Vucci

Publicidad

María Lafalla
Publicado:

A pocas horas de que el Comité Nobel noruego dé a conocer al galardonado con el Premio Nobel de la Paz, Donald Trump ha vuelto a situarse en el centro de la polémica tras defender públicamente que nadie merece el reconocimiento más que él. Durante su intervención, el magnate norteamericano hizo gala de su gestión internacional asegurando que ha logrado «resolver ocho guerras», rescatar rehenes y evitar la aniquilación global al haber frenado las aspiraciones nucleares de Irán. Trump llegó a señalar que no otorgarle el galardón supondría un «gran descrédito» para la propia institución de Oslo.

En su discurso, el líder estadounidense rememoró el gesto de la opositora venezolana María Corina Machado —quien le entregó de forma simbólica su medalla el año pasado— para remarcar que ni siquiera otros galardonados consideran que haya habido una figura con mayores méritos en la historia del premio. Asimismo, combinó su reivindicación pacifista con su habitual retórica de confrontación y seguridad nacional, advirtiendo de las «terribles consecuencias» y del «espectáculo de terror» al que se enfrentaría cualquier potencia extranjera si decidiera lanzar un ataque militar contra ciudades como Los Ángeles o San Diego.

Sin embargo, el discurso del mandatario dista de reflejarse en los pronósticos oficiales. Trump no figura en las posiciones destacadas de las quinielas de las casas de apuestas, acusando el impacto diplomático de un año marcado por graves tensiones geopolíticas, como las amenazas de invasión a Groenlandia, el encarcelamiento del presidente venezolano Nicolás Maduro o la guerra contra Irán.

Por el contrario, los análisis de entidades como el Instituto para la Investigación sobre la Paz de Oslo (PRIO) sitúan como favoritos a colectivos como las Salas de Respuesta a Emergencias de Sudán (ERR) y a diversas organizaciones humanitarias y tribunales internacionales.

Flávio Bolsonaro gana la primera vuelta de las elecciones en Brasil

Flavio Bolsonaro

Publicidad

Mundo

Entre amenazas bélicas y presuntas guerras resueltas, Trump vuelve a reclamar el Nobel de la Paz

Entre amenazas bélicas y presuntas guerras resueltas, Trump vuelve a reclamar el Nobel de la Paz

Crece la incertidumbre por el posible caso de peste neumónica en Siberia

Crece la incertidumbre por el posible brote de peste neumónica en Siberia

Jamaal Howard

Jamaal Howard, primera persona ejecutada en EE.UU. tras el intento fallido de Christa Pike con pentobarbital

Christa Pike, en el corredor de la muerte el pasado 4 d diciembre
Tennessee

Desvelan las primeras palabras de Christa Pike tras dos intentos fallidos de la inyección letal

Imagen de archivo de una mujer sonándose la nariz
Estados Unidos

Acaba en Urgencias tras sonarse la nariz en la ducha y entrarle aire en el cráneo

Los servicios de emergencia en el lugar de los hechos
Polonia

Un ataque con machete en una escuela de Polonia deja diez heridos

El sospechoso del ataque es un joven de 19 años de la propia escuela que ya ha sido detenido.

Tres años del 7-O: Israel recuerda a las víctimas mientras Gaza sigue en ruinas
Aniversario ataque Hamás

Tres años del ataque de Hamas el 7 de octubre: Israel recuerda a las víctimas mientras Gaza sigue en ruinas

Los homenajes marcan el aniversario de los ataques de Hamás mientras dos millones de gazatíes sobreviven entre tiendas y edificios destruidos

Imagen del interior de un avión

Muere un pasajero tras sufrir una emergencia médica en pleno vuelo e intentar abrir una de las puertas

Donald Trump

EE.UU. presiona a Rusia para aclarar el presunto caso de peste neumónica

Imagen de los archivos de Jeffrey Epstein liberados por autoridades en Estados Unidos

Encuentran muerto en Tailandia al banquero británico Simon Andriesz, informante en el caso Epstein

Publicidad