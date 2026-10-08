Entre amenazas bélicas y presuntas guerras resueltas, Trump vuelve a reclamar el Nobel de la Paz

A pocas horas de que el Comité Nobel noruego dé a conocer al galardonado con el Premio Nobel de la Paz, Donald Trump ha vuelto a situarse en el centro de la polémica tras defender públicamente que nadie merece el reconocimiento más que él. Durante su intervención, el magnate norteamericano hizo gala de su gestión internacional asegurando que ha logrado «resolver ocho guerras», rescatar rehenes y evitar la aniquilación global al haber frenado las aspiraciones nucleares de Irán. Trump llegó a señalar que no otorgarle el galardón supondría un «gran descrédito» para la propia institución de Oslo.

En su discurso, el líder estadounidense rememoró el gesto de la opositora venezolana María Corina Machado —quien le entregó de forma simbólica su medalla el año pasado— para remarcar que ni siquiera otros galardonados consideran que haya habido una figura con mayores méritos en la historia del premio. Asimismo, combinó su reivindicación pacifista con su habitual retórica de confrontación y seguridad nacional, advirtiendo de las «terribles consecuencias» y del «espectáculo de terror» al que se enfrentaría cualquier potencia extranjera si decidiera lanzar un ataque militar contra ciudades como Los Ángeles o San Diego.

Sin embargo, el discurso del mandatario dista de reflejarse en los pronósticos oficiales. Trump no figura en las posiciones destacadas de las quinielas de las casas de apuestas, acusando el impacto diplomático de un año marcado por graves tensiones geopolíticas, como las amenazas de invasión a Groenlandia, el encarcelamiento del presidente venezolano Nicolás Maduro o la guerra contra Irán.

Por el contrario, los análisis de entidades como el Instituto para la Investigación sobre la Paz de Oslo (PRIO) sitúan como favoritos a colectivos como las Salas de Respuesta a Emergencias de Sudán (ERR) y a diversas organizaciones humanitarias y tribunales internacionales.