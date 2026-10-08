Lindsey Vonn, incluida en el equipo de Estados Unidos para la Copa del Mundo

Solo ocho meses después de grave accidente en el descenso de los Juegos Olímpicos de Milan-Cortina d'Ampezzo, Lindsey Vonn ha ido incluida en el equipo de Estados Unidos para la Copa del Mundo de esquí, una competición que comenzará dentro de dos semanas y media en el glaciar austriaco de Sölden (Tirol).

A sus 41 años y meses después de ser operada en varias ocasiones de una compleja fractura de la tibia izquierda, que estuvo a punto de costarle la amputación de la pierna, la mayor leyenda del esquí alpino podría regresar a la competición que ha ganado en cuatro ocasiones (2008, 2009, 2010 y 2012) y donde acumula 84 victorias y 145 podios. La de Saint Paul, Minnesota, campeona olímpica en descenso en Vancouver 2010, es una de las integrantes del equipo de élite de los Estados Unidos que disputará la Copa del Mundo, algo que ha supuesto una gran sorpresa en el mundo del esquí.

Lindsey Vonn, la mejor descensista de todos los tiempos -con ocho Bolas de Cristal en esa disciplina, en la que cuenta 48 victorias en Copa del Mundo-, ha sido incluida en el equipo A de la Federación Estadounidense de Esquí que participará en la competición de la regularidad, que integran un total de 17 esquiadoras y esquiadores; y en la que la legendaria campeona podría competir, cuando esté recuperada del todo, gracias a una invitación ('wild card').

La esquiadora estadounidense, que ya había sorprendido al regresar, seis años después de su retirada, a la alta competición, con una rodilla de titanio -la derecha-, rizó aún más el rizo la pasada temporada, cuando se anotó los descensos de la Copa del Mundo disputados en St. Moritz (Suiza) y Altenmarkt (Austria). A pesar de haberse roto el ligamento cruzado anterior de la 'otra' rodilla, la izquierda, debido a una grave caída en el descenso de Copa del Mundo de Crans-Montana (Suiza), el pasado 30 de enero y el último antes de los Juegos; Vonn anunció siete días después que iba a competir en la prueba reina del deporte rey en la cita olímpica de Cortina d'Ampezzo.

"Una vez reparado el ligamento cruzado, el proceso requiere otros seis meses"

Lindsey Vonn, que llegó a marcar el tercer tiempo en el segundo entrenamiento para la prueba, tomó la salida en el descenso olímpico. Pero se cayó tras un salto en la parte alta -en el primero de los cinco sectores- de la mítica pista Tofana, de la que tuvo que ser evacuada; protagonizando la imagen más triste de los pasados Juegos Olímpicos.

El regreso inmediato de Vonn parece prácticamente descartado, ya que la esquiadora aún sufre las secuelas de esa caída. A finales de abril, la propia campeona había anunciado que no se produciría ninguna novedad antes de la temporada 2027-28. Para noviembre está prevista una nueva intervención quirúrgica en la que se le retirará el material metálico de la pierna y se le recompondrá el ligamento cruzado.

"Una vez reparado el ligamento cruzado, el proceso requiere otros seis meses", había declarado Vonn en su momento.

Esto, sobre el papel, descartaría también su participación en los Mundiales, que se disputarán del 1 al 14 de febrero próximos en Crans Montana (Suiza). Pero, de momento, Lindsey Vonn figura entre los inscritos por la federación estadoundiense para competir en la Copa del Mundo.