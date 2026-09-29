Melchor León, sobre la crisis de Ceuta: "Aquí hay 85.0000 'Maricarmen' que estamos sufriendo lo mismo por parte del Gobierno de España"

En menos de 24 horas, la crisis en Ceuta cumple ya dos meses. De hecho, la jornada ha comenzado con un nuevo desalojo en la playa de Benítez. Mientras se llevaba a cabo de manera progresiva, han sido varios los migrantes que han huido de la zona corriendo, e incluso uno de ellos ha intentado escapar de los agentes nadando, tal y como hemos ofrecido en las Noticias de la Mañana en directo, donde también hemos podido contactar con el diputado del PSOE en la Asamblea de Ceuta, Melchor León. Señalan que no estaban al tanto de dicho desalojo, al igual que se muestra tajante explicando que "la situación está completamente descontrolada".

León pide al Gobierno "que acelere estos campamentos, el Gobierno de España tiene los recursos suficientes para que esto se agilice después de 60 días.

Dimisión del Delegado del Gobierno

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, renunció este lunes "de forma oficial" a su cargo al frente de la Delegación del Gobierno y a los demás puestos de responsabilidad que ocupaba -entre ellos secretario general del PSOE ceutí- para abandonar la vida política, a la vez que ha denunciado una campaña "injusta". Comunicó la decisión en una comparecencia de prensa de unos siete minutos, en la que dejó claro su "firme compromiso" con Ceuta y que desde finales de julio ha venido desarrollando un "inmenso trabajo" en un entorno "hostil".

Por su parte, Melchor León considera que la renuncia "llega 60 días tarde", pues "debía haber dimitido desde el minuto uno porque él sabía lo que iba a pasar, ayer mismo en su rueda de prensa reconoció que envío informes a Marlaska los días previos a la 'invasión' cuando llevaba 60 días mintiendo a todos los ceutíes diciendo que no sabía lo que iba a pasar".

Miguel Ángel Pérez Triano ha demostrado, considera León, que en 60 días tras la entrada masiva, "no ha solucionado absolutamente nada". Apunta que "aquí quedan todavía mas de 15.000 personas en Ceuta y lo que pedimos al Gobierno que se dé prisa, e igual que va a sacar un decreto en contra de los desahucios de las viviendas que es un decreto que llega tarde, tampoco se le puede olvidar al Gobierno que aquí hay 85.0000 Maricarmen que estamos sufriendo lo mismo por parte del Gobierno de España y que no podemos tener una vida normal".

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