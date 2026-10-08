Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

Ejecuciones EEUU

Jamaal Howard, primera persona ejecutada en EE.UU. tras el intento fallido de Christa Pike con pentobarbital

Howard fue condenado a muerte tras haber asesinado a una persona en el año 2000.

Jamaal Howard

Jamaal Howard TEXAS DEPARTMENT OF CRIMINAL JUSTICE

Publicidad

Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
Publicado:

Ocho días después del intento fallido de ejecución de Christa Pike en Tennessee, se ha producido la primera ejecución en el país. Jamaal Howard, de 46 años, ha muerto tras recibir una dosis de pentobarbital en Texas. Se trata del mismo fármaco utilizado en el intento de ejecución de Pike, el cual ha vuelto a abrir un debate sobre el uso del pentobarbital tras sobrevivir la reclusa al procedimiento.

En la prisión estatal de Huntsville, Howard, quien había sido condenado a muerte por el asesinato en 2000 de Vickie Swartout, de 42 años, a quien disparó durante el robo de una tienda en Silsbee, Texas fue declarado muerto a las 20:03 hora local.

Los abogados del fallecido pidieron suspender el procedimiento al considerar que los fármacos empleados pudieran tener riesgos similares a los del caso de Pike, pero los tribunales no aceptaron la petición. Además, alegaron que su cliente tenía una discapacidad intelectual, pero tanto los tribunales estatales y el Tribunal Supremo de EEUU rechazaron sus últimos recursos.

Antes de su ejecución, Howard habló con su consejero espiritual, el doctor Jeff Hood, donde le trasladó un profundo malestar, ya que el médico le contó que, en el caso de Pike, "los medicamentos no funcionaron y que ahora estaba en el hospital" y le respondió que "si los medicamentos no funcionan, me pegarán un tiro en la cabeza', lo cual, obviamente, no se ajusta a la realidad", dijo al medio 'Metro'.

Primeras palabras de Pike

El 30 de septiembre Pike sobrevivió a su intento de ser ejecutada con dos dosis letales y el martes, un día antes de la ejecución de Howard, despertó. Su abogado, aunque no estuvo presente, ha revelado las primeras palabras al despertar: "¿Dónde estoy?" y "¿Quiénes son ustedes?".

Explicó que tiene un coágulo sanguíneo en un brazo, ha desarrollado neumonía y no puede tragar, según su su letrado, quien añadió que aún no está claro si recuperará el uso de los brazos.

El abogado ha celebrado que haya despertado, ya que llevaba varios días inconscientes "para sorpresa de todos, incluyéndome a mí, a su equipo legal y al equipo médico, Christa despertó y comenzó a hablar". Y ha advertido que "le espera un largo camino hacia la recuperación"

Tres años del ataque de Hamas el 7 de octubre: Israel recuerda a las víctimas mientras Gaza sigue en ruinas

Tres años del 7-O: Israel recuerda a las víctimas mientras Gaza sigue en ruinas

Publicidad

Mundo

Entre amenazas bélicas y presuntas guerras resueltas, Trump vuelve a reclamar el Nobel de la Paz

Entre amenazas bélicas y presuntas guerras resueltas, Trump vuelve a reclamar el Nobel de la Paz

Crece la incertidumbre por el posible caso de peste neumónica en Siberia

Crece la incertidumbre por el posible brote de peste neumónica en Siberia

Jamaal Howard

Jamaal Howard, primera persona ejecutada en EE.UU. tras el intento fallido de Christa Pike con pentobarbital

Christa Pike, en el corredor de la muerte el pasado 4 d diciembre
Tennessee

Desvelan las primeras palabras de Christa Pike tras dos intentos fallidos de la inyección letal

Imagen de archivo de una mujer sonándose la nariz
Estados Unidos

Acaba en Urgencias tras sonarse la nariz en la ducha y entrarle aire en el cráneo

Los servicios de emergencia en el lugar de los hechos
Polonia

Un ataque con machete en una escuela de Polonia deja diez heridos

El sospechoso del ataque es un joven de 19 años de la propia escuela que ya ha sido detenido.

Tres años del 7-O: Israel recuerda a las víctimas mientras Gaza sigue en ruinas
Aniversario ataque Hamás

Tres años del ataque de Hamas el 7 de octubre: Israel recuerda a las víctimas mientras Gaza sigue en ruinas

Los homenajes marcan el aniversario de los ataques de Hamás mientras dos millones de gazatíes sobreviven entre tiendas y edificios destruidos

Imagen del interior de un avión

Muere un pasajero tras sufrir una emergencia médica en pleno vuelo e intentar abrir una de las puertas

Donald Trump

EE.UU. presiona a Rusia para aclarar el presunto caso de peste neumónica

Imagen de los archivos de Jeffrey Epstein liberados por autoridades en Estados Unidos

Encuentran muerto en Tailandia al banquero británico Simon Andriesz, informante en el caso Epstein

Publicidad