Jamaal Howard, primera persona ejecutada en EE.UU. tras el intento fallido de Christa Pike con pentobarbital

Ocho días después del intento fallido de ejecución de Christa Pike en Tennessee, se ha producido la primera ejecución en el país. Jamaal Howard, de 46 años, ha muerto tras recibir una dosis de pentobarbital en Texas. Se trata del mismo fármaco utilizado en el intento de ejecución de Pike, el cual ha vuelto a abrir un debate sobre el uso del pentobarbital tras sobrevivir la reclusa al procedimiento.

En la prisión estatal de Huntsville, Howard, quien había sido condenado a muerte por el asesinato en 2000 de Vickie Swartout, de 42 años, a quien disparó durante el robo de una tienda en Silsbee, Texas fue declarado muerto a las 20:03 hora local.

Los abogados del fallecido pidieron suspender el procedimiento al considerar que los fármacos empleados pudieran tener riesgos similares a los del caso de Pike, pero los tribunales no aceptaron la petición. Además, alegaron que su cliente tenía una discapacidad intelectual, pero tanto los tribunales estatales y el Tribunal Supremo de EEUU rechazaron sus últimos recursos.

Antes de su ejecución, Howard habló con su consejero espiritual, el doctor Jeff Hood, donde le trasladó un profundo malestar, ya que el médico le contó que, en el caso de Pike, "los medicamentos no funcionaron y que ahora estaba en el hospital" y le respondió que "si los medicamentos no funcionan, me pegarán un tiro en la cabeza', lo cual, obviamente, no se ajusta a la realidad", dijo al medio 'Metro'.

Primeras palabras de Pike

El 30 de septiembre Pike sobrevivió a su intento de ser ejecutada con dos dosis letales y el martes, un día antes de la ejecución de Howard, despertó. Su abogado, aunque no estuvo presente, ha revelado las primeras palabras al despertar: "¿Dónde estoy?" y "¿Quiénes son ustedes?".

Explicó que tiene un coágulo sanguíneo en un brazo, ha desarrollado neumonía y no puede tragar, según su su letrado, quien añadió que aún no está claro si recuperará el uso de los brazos.

El abogado ha celebrado que haya despertado, ya que llevaba varios días inconscientes "para sorpresa de todos, incluyéndome a mí, a su equipo legal y al equipo médico, Christa despertó y comenzó a hablar". Y ha advertido que "le espera un largo camino hacia la recuperación"