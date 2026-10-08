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Mejores momentos | 8 de octubre

“¿Qué os pasa?”: Jorge Fernández, sin palabras ante la mala suerte de los concursantes

Jorge Fernández, acostumbrado a todo tipo de jugadas en La ruleta, se ha quedado realmente sorprendido cuando los concursantes no conseguían sumar nada de dinero a su marcador, haciendo de la quiebra su casilla predilecta.

“¿Qué os pasa?”: Jorge Fernández, sin palabras ante la mala suerte de los concursantes

“¿Qué os pasa?”: Jorge Fernández, sin palabras ante la mala suerte de los concursantes

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Borja Tamayo
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La ruleta de la suerte está repleta de casillas con premios, también gajos espectaculares que sirven de apoyo a los concursantes. Sin embargo, Crys, Anna y Abel parecen haberse enfocado exclusivamente en las que nadie quiere, dejando sin palabras al propio Jorge Fernández.

Varias quiebras seguidas en las tiradas de los concursantes, los Pierde turno o incluso el Se lo doy han impedido a los concursantes sumar dinero a sus respectivos marcadores. “¿Qué os pasa?”, ha preguntado el presentador: “Es mucho más difícil caer en las quiebras, hay dos”.

Abel ha sido el que más ha sufrido las consecuencias de esta temida casilla negra, perdiendo nada menos que 950€ en una tirada. No obstante, también ha sido el responsable de resolver el panel, llevándose 225€ en el proceso.

¿Quieres ver esta caótica prueba? Puedes hacerlo dando play al vídeo de arriba.

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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