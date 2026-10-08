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Javier Nart carga contra Sánchez por la vivienda: "Se ha despertado de la cama donde dormitaba"

El ex diputado al Parlamento Europeo criticó que el Gobierno lleve a la Diputación Permanente lo que el Congreso rechazó y reprochó a PSOE y PP no haber construido vivienda pública.

Javier Nart carga contra Sánchez por la vivienda: "Se ha despertado de la cama donde dormitaba"

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Alejandro Hergon
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"Les importa un diablo el problema de la vivienda"

Javier Nart sostiene que al Gobierno le preocupa más la imagen que las soluciones al problema de la vivienda. "Este gobierno que supuestamente es progresista, lo que le importa es el relato, o sea, la apariencia, pero no el contenido", afirma.

El eurodiputado también extiende su crítica a gobiernos anteriores y señala la falta de construcción de vivienda pública como uno de los principales problemas. A su juicio, la vivienda pública puede aliviar situaciones de tensión social y contribuir a marcar los precios del mercado al ofrecer alternativas a un precio competitivo.

"Aquí estamos sencillamente ante la impostura de vamos a hacer algo social"

Nart cuestiona también el decreto del Gobierno sobre vivienda y asegura que puede terminar dificultando el acceso al alquiler. "Lo que hace es expulsar del mercado a posibles personas que puedan alquilar un piso o bien únicamente alquilarlo a personas que tengan unas garantías extremas", sostiene.

El político recuerda además que, durante el boom inmobiliario, una parte de los terrenos recalificados pasaba a los ayuntamientos y critica que estos no destinaran ese suelo a suficiente vivienda social. "Aquí estamos sencillamente ante la impostura de vamos a hacer algo social", concluye.

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