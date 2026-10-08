“Menos mal que os tengo”: Crys consigue más de 1.000 euros con la ayuda del público

Crys ha venido a La ruleta de la suerte a pasarlo en grande y ya en la Prueba de Velocidad Musical lo ha demostrado con un baile inolvidable. Sin embargo, también quería ganar el dinero suficiente como para pagarse una noche de hotel y spa; algo que ha logrado en un solo panel.

La concursante ha aprovechado su Me lo quedo para quitarle a Anna todos sus gajos, incluyendo la Doble letra y el Supercomodín. Cuando tenía 275€ acumulados, ha conseguido caer en la casilla de los 150€ y, aprovechando el gajo recién robado, se ha puesto con 1.025€. Una estrategia que ha aplicado gracias a los consejos del público: “Menos mal que os tengo”.

Sin embargo, seguía sin conocer la respuesta. Jorge Fernández también ha querido sumarse a este apoyo y la ha animado a leer la pantalla de Brian de carrerilla, lo cual le ha permitido finalmente encontrar la frase correcta para llevarse una ola de 1.125€. ¡Enhorabuena!

Si te has perdido este panel, puedes verlo completo dando play al vídeo de arriba.