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Receta de ensalada césar con hongos de Arguiñano: “Es conocida en todo el mundo”

Karlos Arguiñano ha preparado una receta muy sencilla y completa que te puede servir como plato único, una deliciosa ensalada césar con hongos.

Receta de ensalada césar con hongos de Arguiñano

Receta de ensalada césar con hongos de Arguiñano: “Es conocida en todo el mundo”

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Carmen Pardo
Carmen Pardo
Publicado:

En cocina abierta de Karlos Arguiñano te mostramos cómo preparar la receta de ensalada césar con hongos de una manera sencilla y en poco tiempo. Un plato que es “conocido en todo el mundo” y que te puede servir como plato único en cualquier comida en casa.

Ingredientes (4 p.):

  • 200 g de hojas variadas de lechuga
  • 1 pechuga de pollo
  • 4 hongos pequeños
  • 100 g de queso curado de oveja
  • 2 rebanadas de pan de molde
  • 5 filetes de anchoas en aceite
  • 1 huevo
  • 1 diente de ajo
  • 60 g de yogur natural
  • 1 cucharada de mostaza de Dijon
  • 1 cucharada de salsa inglesa
  • zumo de medio limón
  • aceite de oliva virgen extra
  • sal
  • perejil

Elaboración:

Calienta 3-4 cucharadas de aceite en una sartén. Divide la pechuga en dos partes, sazona y átalas con hilo de cocina. Cocínalas vuelta y vuelta en la sartén hasta que se doren.

Después, pon agua con sal en una cazuela. Cuando empiece a hervir, introduce las pechugas y cuécelas a fuego moderado durante 15 minutos. Deja que se atemperen, quítales la cuerda y trocéalas a tu gusto.

Cuece las pechugas después de dorarlas
Cuece las pechugas después de dorarlas | antena3.com

Calienta agua con sal en un cazo. Cuando rompa a hervir, introduce el huevo y deja que cueza durante 10 minutos. Escurre y pélalo. Reserva la yema y guarda la clara para otra preparación.

Calienta 1-2 dedos de aceite en una sartén. Corta el pan en daditos y fríelos hasta que se doren. Escúrrelos sobre papel absorbente de cocina.

Fríe el pan
Fríe el pan | antena3.com

Calienta 1-2 cucharadas de aceite en una sartén. Trocea los hongos y saltéalos con una pizca de sal durante 6-8 minutos.

Para la salsa, pon la yema de huevo en un mortero. Agrega el ajo pelado, las anchoas y una pizca de sal. Maja bien. Añade el yogur natural, la mostaza, la salsa inglesa y el zumo de limón. Ve añadiendo aceite poco a poco mientras mezclas.

Prepara el aliño
Prepara el aliño | antena3.com

Sirve las hojas de lechuga en el fondo del plato y sazona. Añade los dados de pollo, los costrones de pan frito y unas lascas de queso. Aliña la ensalada con generosidad. Por último, coloca 4 cuartos de hongo en cada plato. Decora con una hoja de perejil.

Consejo:

Es recomendable poner la salsa en un bol grande junto con la lechuga y remover bien con las manos para asegurarse de que cada hoja quede cubierta por una capa fina y uniforme.

Eva Arguiñano y Karlos Arguiñano

Los dos chistes “de bares” de Karlos Arguiñano: tan sencillos y efectivos como sus recetas

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