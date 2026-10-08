Plato único
Receta de ensalada césar con hongos de Arguiñano: “Es conocida en todo el mundo”
Karlos Arguiñano ha preparado una receta muy sencilla y completa que te puede servir como plato único, una deliciosa ensalada césar con hongos.
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En cocina abierta de Karlos Arguiñano te mostramos cómo preparar la receta de ensalada césar con hongos de una manera sencilla y en poco tiempo. Un plato que es “conocido en todo el mundo” y que te puede servir como plato único en cualquier comida en casa.
Ingredientes (4 p.):
- 200 g de hojas variadas de lechuga
- 1 pechuga de pollo
- 4 hongos pequeños
- 100 g de queso curado de oveja
- 2 rebanadas de pan de molde
- 5 filetes de anchoas en aceite
- 1 huevo
- 1 diente de ajo
- 60 g de yogur natural
- 1 cucharada de mostaza de Dijon
- 1 cucharada de salsa inglesa
- zumo de medio limón
- aceite de oliva virgen extra
- sal
- perejil
Elaboración:
Calienta 3-4 cucharadas de aceite en una sartén. Divide la pechuga en dos partes, sazona y átalas con hilo de cocina. Cocínalas vuelta y vuelta en la sartén hasta que se doren.
Después, pon agua con sal en una cazuela. Cuando empiece a hervir, introduce las pechugas y cuécelas a fuego moderado durante 15 minutos. Deja que se atemperen, quítales la cuerda y trocéalas a tu gusto.
Calienta agua con sal en un cazo. Cuando rompa a hervir, introduce el huevo y deja que cueza durante 10 minutos. Escurre y pélalo. Reserva la yema y guarda la clara para otra preparación.
Calienta 1-2 dedos de aceite en una sartén. Corta el pan en daditos y fríelos hasta que se doren. Escúrrelos sobre papel absorbente de cocina.
Calienta 1-2 cucharadas de aceite en una sartén. Trocea los hongos y saltéalos con una pizca de sal durante 6-8 minutos.
Para la salsa, pon la yema de huevo en un mortero. Agrega el ajo pelado, las anchoas y una pizca de sal. Maja bien. Añade el yogur natural, la mostaza, la salsa inglesa y el zumo de limón. Ve añadiendo aceite poco a poco mientras mezclas.
Sirve las hojas de lechuga en el fondo del plato y sazona. Añade los dados de pollo, los costrones de pan frito y unas lascas de queso. Aliña la ensalada con generosidad. Por último, coloca 4 cuartos de hongo en cada plato. Decora con una hoja de perejil.
Consejo:
Es recomendable poner la salsa en un bol grande junto con la lechuga y remover bien con las manos para asegurarse de que cada hoja quede cubierta por una capa fina y uniforme.
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