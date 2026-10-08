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Mejores momentos | 8 de octubre

Crys se declara fan de Brian y sale a bailar con él: “Me ha hecho mucha ilusión”

Crys lo ha dado todo con Brian al ritmo de X, declarándose fan de la historia que lo llevó a ser el sustituto de Laura Moure.

Crys se declara fan de Brian y sale a bailar con él: “Me ha hecho mucha ilusión”

Crys se declara fan de Brian y sale a bailar con él: “Me ha hecho mucha ilusión”

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Borja Tamayo
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La Prueba de Velocidad Musical ha traído un tema de Los Fabulosos Cadillacs interpretada a la perfección por la banda de Joaquín Padilla. Anna ha sido la responsable de resolver el panel y, cuando el ska argentino ha empezado a sonar, Crys ha salido directamente a la pantalla de Brian para darlo todo juntos.

Con unos pasos de lo más animados, concursante y colaborador del programa han amenizado el número entre risas. Un momento que, sin duda, Crys recordará para siempre, llevándose la felicitación del propio Jorge Fernández.

“Has sido la primera persona que ha ido a bailar con Brian”, ha comentado el presentador y el propio Brian ha puesto palabras a lo evidente: “Hemos disfrutado mucho”. Por su parte, Crys ha confesado ser fan de la historia del sustituto de Laura Moure: “Le vi que fue concursante, lo hizo muy bien y me ha hecho mucha ilusión que me haya invitado”.

¿Te has perdido este baile tan divertido? Puedes verlo dando play al vídeo de arriba.

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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