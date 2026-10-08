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“Queda riquísimo”: Tortas de azúcar y canela de la abuela Lola

Karlos Arguiñano ha elaborado una receta pedida por una espectadora, las tortas de azúcar y canela de la abuela Lola. Una maravilla de postre para hacer en familia.

“Queda riquísimo”: Tortas de azúcar y canela de la abuela Lola

“Queda riquísimo”: Tortas de azúcar y canela de la abuela Lola

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Carmen Pardo
Carmen Pardo
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Los jueves el cocinero prepara una receta recomendada por los seguidores de Cocina abierta de Karlos Arguiñano. En esta ocasión, la elaboración ha sido un delicioso dulce hecho con mucho cariño, tortas de azúcar y canela de la abuela Lola.

Ingredientes (4 p.):

  • 250-300 g de harina
  • 150 ml de agua templada
  • 50 ml de aceite de girasol
  • 1 cucharadita de levadura química
  • una pizca de sal
  • una cucharadita de sésamo
  • aceite de oliva suave
  • azúcar y canela para el rebozado
  • hojas de menta para decorar

Elaboración:

Calienta el aceite de girasol con el sésamo en una sartén.

Pon en un bol el agua templada, la levadura y una pizca de sal. Mezcla bien. Agrega el aceite con el sésamo. Incorpora la harina poco a poco mientras vas mezclando hasta obtener una masa uniforme. Tapa y deja reposar durante media hora.

Hasta obtener una masa uniforme
Incorpora la harina poco a poco | antena3.com

A continuación, espolvorea harina sobre la superficie de trabajo y amasa bien (si es necesario esparce un poco de harina). Haz un rulo largo, córtalo en porciones y haz tortitas planas.

Amasa bien
Amasa bien | antena3.com

Calienta un dedo de aceite de oliva suave en una sartén. Cuando esté bien caliente, introduce las tortitas y fríelas por los dos lados hasta que queden doradas. Escúrrelas sobre papel absorbente de cocina.

Incorpora las tortitas y friélas poco a poco
Incorpora las tortitas y friélas poco a poco | antena3.com

Para terminar, mezcla el azúcar y la canela en un recipiente. Reboza las tortitas con esta mezcla y sírvelas decoradas con una hoja de menta.

Consejo:

Pasa las tortitas por la mezcla de azúcar y canela inmediatamente al salir del fuego, para que el propio aceite o humedad superficial actúe de pegamento.

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