María corta por la tangente: pasa de arriesgar y busca zona segura en La ruleta de la suerte

Llega el momento de jugar el Panel con Bote y María es la primera en tirar de La ruleta, puesto que ha sido ella misma la que ha ganado la Prueba de Velocidad anterior.

Tirada tras tirada, la concursante del atril azul parece estar más concentrada. El batacazo sufrido en un panel anterior, en el que ha perdido más de 3.000 euros, le está pasando factura.

Ahora tiene la posibilidad de tirar en busca del Bote, pero María ya no se arriesga y busca la zona segura para poder pasar a la Gran Final. ¿Lo consigue? ¡No te pierdas el vídeo!

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