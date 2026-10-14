A partir de las 17:00
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, María del Monte nos concede su entrevista más íntima
Nuestra colaboradora se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles, pero esta vez como entrevistada. Tras escribir sus memorias, se sincera sobre su faceta más personal.
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María del Monte estrena sus memorias bajo el título Si el corazón se equivoca, se le perdona. Un relato de lo más personal del que nos ha querido hablar en Y ahora Sonsoles.
En el libro, la cantante hace un repaso a su infancia, a su carrera y a otros asuntos más íntimos como el amor o las pérdidas. Su relación con su pareja, Inmaculada Casal, es uno de los pilares de su vida y también queda plasmada en las memorias.
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Esta tarde, María del Monte se abre en canal y nos lo cuenta todo sobre su nuevo libro. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 horas, en directo en Antena 3!
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