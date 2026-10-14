Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, María del Monte nos concede su entrevista más íntima

Nuestra colaboradora se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles, pero esta vez como entrevistada. Tras escribir sus memorias, se sincera sobre su faceta más personal.

María del Monte

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

María del Monte estrena sus memorias bajo el título Si el corazón se equivoca, se le perdona. Un relato de lo más personal del que nos ha querido hablar en Y ahora Sonsoles.

En el libro, la cantante hace un repaso a su infancia, a su carrera y a otros asuntos más íntimos como el amor o las pérdidas. Su relación con su pareja, Inmaculada Casal, es uno de los pilares de su vida y también queda plasmada en las memorias.

Esta tarde, María del Monte se abre en canal y nos lo cuenta todo sobre su nuevo libro. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 horas, en directo en Antena 3!

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Ley Nietos

Ley de Nietos a debate: El Gobierno no garantiza que pueda sacar a los nietos antes del 29N porque es "una cuestión compleja"

Virginia en La ruleta de la suerte

“¡Muy buena tirada!”: Virginia se lleva 1.625 euros del Bote y se cuela en la Gran Final

María del Monte

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, María del Monte nos concede su entrevista más íntima

Virginia en La ruleta de la suerte
Mejores momentos | 14 de octubre

Virginia arrasa en las pruebas de velocidad y duplica el premio para ganar 600 euros

Yago en La ruleta de la suerte
Mejores momentos | 14 de octubre

“No has conseguido nada de pasta y tienes 425 euros”: La estratégica jugada de Yago

Receta de fritada aragonesa con bacalao de Arguiñano: “Es un homenaje a las madres y abuelas aragonesas”
Extraordinaria

Receta de fritada aragonesa con bacalao de Arguiñano: “Es un homenaje a las madres y abuelas aragonesas”

En Cocina abierta de Karlos Arguiñano nos han mostrado cómo elaborar una receta con muchos años de tradición. Una receta que es todo un homenaje a las madres y abuelas aragonesas que la han elaborado en sus casas.

Papa León
LA SALUD DEL PAPA

Así se encuentra el papa León XIV tras el diagnóstico de cáncer: "Ha pasado buena noche y está tranquilo en el hospital"

Al final del día de ayer se conocía la noticia: el papa León XIV tiene cáncer de pulmón. Hablamos con el director de Religión Digital, Jesús Bastante, para conocer más detalles sobre el diagnóstico del pontífice.

Juanjo Collado, abogado Rochos

El abogado de los Rochos, sobre el caso Biedma: "Es muy grave, hablamos de una jueza que tiene que ir con escolta"

Pastel de piña y almendra de Eva Arguiñano: “Un postre fácil y delicado”

Pastel de piña y almendra de Eva Arguiñano: “Un postre fácil y delicado”

Albert Rivera en Espejo Público.

Albert Rivera: "No creo que sorprenda a nadie si digo que no voy a votar a Pedro Sánchez"

Publicidad