Esta tarde en Y ahora Sonsoles, María del Monte nos concede su entrevista más íntima

María del Monte estrena sus memorias bajo el título Si el corazón se equivoca, se le perdona. Un relato de lo más personal del que nos ha querido hablar en Y ahora Sonsoles.

En el libro, la cantante hace un repaso a su infancia, a su carrera y a otros asuntos más íntimos como el amor o las pérdidas. Su relación con su pareja, Inmaculada Casal, es uno de los pilares de su vida y también queda plasmada en las memorias.

Esta tarde, María del Monte se abre en canal y nos lo cuenta todo sobre su nuevo libro. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 horas, en directo en Antena 3!