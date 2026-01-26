Antena3
La tradición que ha afianzado la relación de Marta Hazas y Javier Veiga: "Pasamos las Navidades separados, es muy saludable"

La pareja se conoció en un rodaje en 2011 y, desde entonces, su complicidad no ha hecho más que crecer. Hoy, Marta Hazas y Javier Veiga nos cuentan cuál es el secreto de su éxito profesional y personal.

Marta Hazas y Javier Veiga

Actores y productores, Javier Veiga y Marta Hazas nacieron para el mundo del espectáculo. Ambos comenzaron sus carreras en la interpretación por separado, hasta que en 2011, un rodaje les unió.

Su complicidad traspasó la pantalla y, desde entonces, comenzaron una relación que en 2016 les llevó a darse el "sí, quiero". Un romance que deja a un lado las presiones sociales y que se convierte en uno de los más sólidos del panorama audiovisual español.

"Yo nunca quise casarme, siempre pensé que me iba a dar vergüenza ser la novia de mi propia boda", confiesa Marta Hazas, "pero luego surgió, me lo pidió en plan romántico".

Desde entonces, confiesan que nunca han querido seguir los cánones de pareja tradicionales, sino que han creado los suyos propios. Según nos cuentan, una de las tradiciones que más les funcionan es separarse por Navidad. "Nos vemos ya mucho y es muy saludable también ejercer de hijo o de hija", afirma Marta Hazas.

Hoy, Javier Veiga y Marta Hazas se han convertido en el tándem perfecto y confiesan que tienen ganas de casarse de nuevo. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!

