Periodista dominicana amiga de Julio Iglesias: "No podemos justificar el linchamiento digital"

La Fiscalía ha archivado la denuncia contra Julio Iglesias. Después de semanas de acusaciones cruzadas, se archiva la causa por falta de competencia.

La denuncia contra Julio Iglesias por presunta agresión sexual ha quedado archivada por falta de competencia. La Fiscalía ha considerado que la Audiencia Nacional no es apto para juzgar este asunto, ya que tanto las demandantes como el propio Julio Iglesias residen en otro país.

La noticia ha sorprendido a su entorno, que se ha mostrado emocionado ante la victoria judicial del cantante. Una de las personas que salieron en su defensa desde el principio fue Mariela Encarnación, periodista dominicana y amiga de Julio Iglesias.

"Hay que escuchar a las denunciantes, pero no podemos justificar el linchamiento digital y el juicio mediático", advierte, "escuchar a Julio Iglesias no quiere decir que no escuchemos a las víctimas".

Por ahora, la batalla judicial de Julio Iglesias queda paralizada, aunque podría continuar en República Dominicana. ¡Dale al play para escuchar todo lo que nos ha contado Mariela Encarnación!

Margarita Robles responde a Donald Trump tras criticar el escaso gasto en Defensa de España: "Desconoce la realidad"

Paco, superviviente del Alvia, critica las palabras de Pedro Sánchez: "Sobran los comentarios, no hace falta ser muy listo para interpretarlo"

El aviso de Jessica Goicoechea al jurado de El Desafío: “Nunca más tres unos”



La ministra Margarita Robles: "Las personas que iban en los trenes merecen saber la verdad de lo que pasó"

Joaquín Manso responde a Óscar Puente por su acusación de "bulo como una catedral": "¡¿Cómo se puede ser tan irresponsable?!"

El periodista ha cargado contra el ministro de Transportes en su defensa de sus informaciones sobre el accidente de trenes de Adamuz. Joaquín Manso pone en duda la credibilidad de Óscar Puente, al que considera irresponsable por considerar falsa una información que reconocería cierta poco después.

Juan Lobato (PSOE) cierra filas en torno al ministro Óscar Puente: "No se inventa información, dice lo que le explican los técnicos"

El que fuera líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, está sorprendido con el fondo del debate que se está produciendo sobre el choque de trenes en Adamuz (Córdoba). "¿Es más positivo o negativo que se haya roto una vía nueva?".

Hoy, Miguel Ángel Revilla visita El Hormiguero para repasar la actualidad

Roberto Leal, sin palabras ante los zapatos de Eduardo Navarrete: “No quiero pensar cómo serán sus gayumbos”

¿Será Rosa la ganadora del bote de Pasapalabra? Evolución, valentía y carisma de una referente

