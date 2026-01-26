Lo vemos
Periodista dominicana amiga de Julio Iglesias: "No podemos justificar el linchamiento digital"
La Fiscalía ha archivado la denuncia contra Julio Iglesias. Después de semanas de acusaciones cruzadas, se archiva la causa por falta de competencia.
La denuncia contra Julio Iglesias por presunta agresión sexual ha quedado archivada por falta de competencia. La Fiscalía ha considerado que la Audiencia Nacional no es apto para juzgar este asunto, ya que tanto las demandantes como el propio Julio Iglesias residen en otro país.
La noticia ha sorprendido a su entorno, que se ha mostrado emocionado ante la victoria judicial del cantante. Una de las personas que salieron en su defensa desde el principio fue Mariela Encarnación, periodista dominicana y amiga de Julio Iglesias.
"Hay que escuchar a las denunciantes, pero no podemos justificar el linchamiento digital y el juicio mediático", advierte, "escuchar a Julio Iglesias no quiere decir que no escuchemos a las víctimas".
Por ahora, la batalla judicial de Julio Iglesias queda paralizada, aunque podría continuar en República Dominicana. ¡Dale al play para escuchar todo lo que nos ha contado Mariela Encarnación!
