Cuatro personas fallecidas por atragantamiento en un mes: ¿cómo podemos evitarlos?

El atragantamiento es la tercera causa de muerte accidental en nuestro país. Tal es la magnitud, que ya son cuatro las personas que han fallecido este mes por ello.

La última víctima mortal por atragantamiento es un menor de 10 años de Puebla de la Reina (Badajoz). Este se atragantó con un pedazo de carne mientras desayunaba.

Pese a la rápida intervención de los servicios sanitarios, no se pudo hacer nada por salvarle la vida. Unos trágicos datos que hacen saltar las alarmas, por lo que hemos investigado cómo evitarlos.

Cortar alimentos esféricos en forma de bastón puede evitar que se queden atascados en la garganta. Además, deberíamos tener especial cuidado con alimentos como palomitas o gominolas.

El mayor riesgo de atragantamiento en niños lo causan las uvas, las salchichas o los hojaldres. ¡No te pierdas cómo evitarlo en el vídeo de arriba!