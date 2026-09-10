Todos los detalles de la detención del marido de Verónica Hidalgo: "Está en prisión por el riesgo de que entorpezca la investigación"

Verónica Hidalgo vive un momento personal especialmente delicado desde que su marido, Juan Andrés González, ingresó en prisión preventiva hace cuatro meses. El empresario fue arrestado por su presunta implicación en una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y por un supuesto delito de blanqueo de capitales.

Según explica Jorge García Badía, la detención se produjo en Almería durante la primera fase de una operación de la UDYCO que continúa abierta. La investigación todavía no ha concluido y aún pueden producirse nuevos arrestos.

Juan Andrés permanece en el módulo 3 de la prisión de Estremera, donde convive con más de 120 internos. "En su mayoría conviven con violadores y pederastas", afirma Badía.

"Está en prisión porque existe un riesgo de que entorpezca la investigación, eliminando pruebas o poniéndose en contacto con otros implicados", señala nuestro colaborador. ¡Todos los detalles en el vídeo de arriba!

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