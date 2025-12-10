Carmen y Begoña, una historia de amor que surgió en la residencia: "Nunca pensé que me volvería a enamorar"

Carmen llegó a la residencia de Lardero (La Rioja) hace doce años, pero nunca se imaginó que allí encontraría el amor de nuevo, después de que su marido la dejara. Y menos aún con Begoña, una mujer sordomuda que llegó a la residencia a los cinco años de entrar ella.

Al principio, ambas apenas interactuaban. Solo intercambiaban miradas y sonrisas en las zonas comunes, hasta que un día Begoña la esperó en la sala de visitas. "Empezamos a hablar y estuvimos dos horas", recuerda Carmen.

Desde aquel día, Begoña y Carmen fueron inseparables. Ambas pasaban las horas en su habitación, compartiendo confidencias, hasta que un día les ofrecieron compartir habitación. "Yo luché siempre por tener una habitación individual, pero en cuanto me lo ofrecieron, me fui con Begoña", nos cuenta Carmen.

Ambas compartieron varios viajes y la conexión y amistad pronto se convirtió en amor. Tal fue su unión que, cuando la enfermedad de Carmen la obligó a trasladarse de residencia, Begoña eligió irse con ella.

Hace unos días decidieron dar un paso más y casarse. Una boda a la que la hija de Carmen no acudió: "Igual se está enterando ahora". Sin embargo, para Carmen el amor y la compañía que le da Begoña es suficiente.

Hoy, Begoña y Carmen son un ejemplo para sus compañeros de residencia, que con ellas han aprendido que no hay moldes posibles para el amor. ¡No te pierdas su historia en el vídeo de arriba!