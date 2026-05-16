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“Qué momento acabas de crear en La Voz Kids”: Lucía hipnotiza a los coaches

La talent hizo una actuación llena de alma que dejó al plató en silencio y provocó una de las batallas más intensas de la noche.

“Qué momento acabas de crear en La Voz Kids” Lucía hipnotiza a los coaches

“Qué momento acabas de crear en La Voz Kids”: Lucía hipnotiza a los coaches

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Celia Gil
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Lucía se subió al escenario de La Voz Kids para interpretar ‘Confieso’, de Kany García, y conquistó a los coaches desde el primer momento. Antonio Orozco fue el primero en girarse y no dudó en bloquear a Ana Mena para asegurar sus opciones.

La reacción en los sillones fue inmediata: “¿Qué hago? Me gusta mucho”, decía Luis Fonsi antes de dejarse llevar y pulsar el botón. Ana Mena también lo hizo, pero ya estaba bloqueada, mientras Edurne completaba el pleno.

“Qué pasada”, valoraba Orozco, “Qué barbaridad”: repetía el coach catalán tras escuchar a Lucía.

Por su parte, Edurne también estaba sorprendida: “Nos has hipnotizado”. Una actuación que se convirtió en uno de los grandes momentos de la noche.

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