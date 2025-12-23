a partir de las 17:00
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, el plató se pone en pie para recibir a Dani Mateo
El presentador es el encargado de despedir el año en Neox, junto a Lola Lolita y Pilar Vidal. Una cita muy especial que se suma a su larga y exitosa trayectoria.
Dani Mateo es uno de los referentes del humor más conocidos de nuestro país. Desde que empezó a estudiar periodismo, su pasión por el humor le llevó a compaginarlo con sketches e imitaciones.
Desde entonces, la comedia se convirtió no solo en un refugio, sino también en una profesión. Una trayectoria imparable a la que ahora también se le suma el Feliz Año Neox.
El presentador será el encargado de despedir junto a Lola Lolita y Pilar Vidal el 2025 en Neox en las Precampanadas. ¡No te pierdas todo lo que nos va a contar a partir de las 17:00h en Antena 3!
