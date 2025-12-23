Esta tarde en Y ahora Sonsoles, el plató se pone en pie para recibir a Dani Mateo

Dani Mateo es uno de los referentes del humor más conocidos de nuestro país. Desde que empezó a estudiar periodismo, su pasión por el humor le llevó a compaginarlo con sketches e imitaciones.

Desde entonces, la comedia se convirtió no solo en un refugio, sino también en una profesión. Una trayectoria imparable a la que ahora también se le suma el Feliz Año Neox.

El presentador será el encargado de despedir junto a Lola Lolita y Pilar Vidal el 2025 en Neox en las Precampanadas.