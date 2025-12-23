Brian se queda a las puertas de ganar el coche de La ruleta de la suerte

Brian ha llegado hasta la Gran Final de La ruleta de la suerte. Sin embargo, el panel que le ha tocado no era nada sencillo: “Tres sinónimos: ráfaga, sobreviento y ventolera”. El joven no ha logrado acertar la solución.

Aun así, el concursante ya contaba con una importante cantidad de dinero acumulado, por lo que perder este panel no suponía un problema… si no fuera porque el contenido del sobre escondía un premio muy especial que aparece en contadas ocasiones: el coche.

El propio Jorge Fernández ha felicitado a Brian por su puntería a lo largo del programa. ¡Qué pena! ¡Revive este momento en el vídeo de arriba!