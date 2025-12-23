Antena3
¡Brian se lleva el Bote de La ruleta de la suerte!

El concursante del atril amarillo está teniendo un día muy exitoso.

¡Brian se lleva el Bote de La ruleta de la suerte!

Arancha Mela
Tras cumplir su sueño en La ruleta de la suerte, Brian ha decidido ir a por lo realmente importante en este panel, el Bote. El panel decía: “Un plato de pasta muy sofisticado: raviolis de bogavante con salsa de cangrejo”.

Aunque conocía la respuesta correcta, el concursante ha optado por esperar y perseguir el gajo del Bote. Y la jugada le ha salido perfecta, ha resuelto el panel en el momento clave.

Brian se va directamente a la Gran Final de La ruleta de la suerte. Por ahora, acumula un total de 3.175 euros. ¡No te pierdas esta jugada en el vídeo de arriba!

