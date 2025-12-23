¡Brian se lleva el Bote de La ruleta de la suerte!

Tras cumplir su sueño en La ruleta de la suerte, Brian ha decidido ir a por lo realmente importante en este panel, el Bote. El panel decía: “Un plato de pasta muy sofisticado: raviolis de bogavante con salsa de cangrejo”.

Aunque conocía la respuesta correcta, el concursante ha optado por esperar y perseguir el gajo del Bote. Y la jugada le ha salido perfecta, ha resuelto el panel en el momento clave.

Brian se va directamente a la Gran Final de La ruleta de la suerte. Por ahora, acumula un total de 3.175 euros. ¡No te pierdas esta jugada en el vídeo de arriba!