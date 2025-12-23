Así nació Nos vamos de madre: la aventura que ha unido más a Roberto Leal y Mercedes

Nos vamos de madre es un programa protagonizado por Roberto Leal y su madre, Mercedes. En esta ocasión, tras el éxitos de Casafantasmas, el presentador y su progenitora se adentrarán en una aventura donde recorrerán varios países tratando de superar sus miedos.

Él ha asegurado que, tras haber introducido a su madre en el mundo de la televisión, la cadena vio en ella un perfil muy interesante y decidió crear un formato en el que tratase de enfrentarse a aquello que más le atemoriza.

Mercedes, sin dudarlo, aceptó pese a no saber a qué se iba a enfrentar: "Solo me dijo que íbamos a viajar y dije: pues me apunto", ha reconocido afirmando que es capaz de todo mientras tenga a Roberto al lado. ¡Cada vez falta menos para el estreno!