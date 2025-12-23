Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¿Cómo surgió la idea?

Así nació Nos vamos de madre: la aventura que ha unido más a Roberto Leal y Mercedes

El presentador y su madre se han involucrado en toda una aventura en la que deberán superar sus propios miedos y estar más unidos que nunca.

Así nació Nos vamos de madre: la aventura que ha unido más a Roberto Leal y Mercedes

Publicidad

Nos vamos de madre es un programa protagonizado por Roberto Leal y su madre, Mercedes. En esta ocasión, tras el éxitos de Casafantasmas, el presentador y su progenitora se adentrarán en una aventura donde recorrerán varios países tratando de superar sus miedos.

Él ha asegurado que, tras haber introducido a su madre en el mundo de la televisión, la cadena vio en ella un perfil muy interesante y decidió crear un formato en el que tratase de enfrentarse a aquello que más le atemoriza.

Mercedes, sin dudarlo, aceptó pese a no saber a qué se iba a enfrentar: "Solo me dijo que íbamos a viajar y dije: pues me apunto", ha reconocido afirmando que es capaz de todo mientras tenga a Roberto al lado. ¡Cada vez falta menos para el estreno!

Nos vamos de madre

Las primeras imágenes de Nos vamos de madre, el programa capitaneado por Roberto Leal y Mercedes Guillén

Antena 3» Programas» Nos vamos de madre

Publicidad

Programas

Así nació Nos vamos de madre: la aventura que ha unido más a Roberto Leal y Mercedes

Así nació Nos vamos de madre: la aventura que ha unido más a Roberto Leal y Mercedes

Pilar Vidal

Pilar Vidal desvela cómo será su vestido para las Precampanadas en Neox 'a lo Pedroche': "Es muy Kim Kardashian"

Willy Bárcenas: “No le echaba pelotas para venir a El Desafío”

Willy Bárcenas: “No le echaba pelotas para venir a El Desafío”

Susana Díaz en Espejo Público.
Elecciones Extremadura

Susana Díaz revela que le pidió a Miguel Ángel Gallardo que no se presentara a las elecciones de Extremadura: "No era el momento"

El juego por el que Manu cambia El Rosco durante la Navidad: "Es la tradición más peculiar que tenemos"
Su lado más navideño

El juego por el que Manu cambia El Rosco durante la Navidad: "Es la tradición más peculiar que tenemos"

Antía
Entrevista

Antía, ganadora de La Voz: “Me quedé en shock cuando escuché mi nombre”

La emoción de Antía sigue a flor de piel tras ganar La Voz. La talent confiesa que se quedó en shock al escuchar su nombre y comparte las palabras que le dedicó su coach.

¡11 años de liderazgo! El Hormiguero, programa más visto de la televisión en 2025
Increíble

¡11 años de liderazgo! El Hormiguero, programa más visto de la televisión en 2025

El programa ha vuelto a coronarse como lo más visto de la televisión por undécimo año consecutivo.

¡Increíble! Laura Pausini presenta su último single en directo en El Hormiguero

Laura Pausini sorprende en El Hormiguero con una actuación muy especial

"Siempre caigo en la trampa": Laura Pausini confiesa el signo zodiacal que más le hace sufrir

El signo del zodíaco que Laura Pausini no soporta: “Es la primera pregunta que hago”

Rosa roza el Gordo de Pasapalabra: inesperado desenlace en El Rosco con sabor a victoria

Rosa roza el Gordo de Pasapalabra: inesperado desenlace en El Rosco con sabor a victoria

Publicidad