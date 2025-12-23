La terrible experiencia de Estefanía en su primer parto le hizo tener a su segundo hijo en casa: "Sufrí violencia obstétrica"

La tendencia en aumento de realizar el parto en casa ha servido de debate en el plató de Espejo Público. Tras difundirse testimonios de mujeres que han perdido a sus hijos después de dar a luz en el domicilio, el programa ha querido indagar sobre el tema. En este contexto, Estefanía, madre de dos hijos, psicóloga y experta en maternidad, ha querido aportar su visión desde la experiencia personal y profesional.

Estefanía decidió tener a su segundo hijo en casa después de un primer parto hospitalario que define como profundamente negativo. “La decisión la tomé muy consciente de lo que estaba haciendo”, afirma. Según explica, en su primer parto sufrió lo que se conoce como violencia obstétrica: “Tuve una mala experiencia en el hospital con mi primera hija. Sufrí violencia obstétrica”. Este concepto engloba prácticas o conductas realizadas por profesionales de la salud durante el embarazo, el parto o el puerperio que pueden resultar violentas para la mujer, ya sea por acción u omisión.

“Fue una experiencia muy traumática y eso me llevó a tomar otra decisión para parir”, señala. A partir de ahí, comenzó a informarse y a valorar alternativas, siempre desde el conocimiento y la responsabilidad.

Regulación y requisitos

Uno de los puntos clave que subraya Estefanía es la falta de regulación del parto en casa en España. “Hoy en día parir en casa no está reglado”, explica, aunque aclara que en otros países europeos esta opción está integrada incluso en la sanidad pública o en seguros privados, siempre bajo estrictos criterios médicos.

Entre los requisitos indispensables menciona que el embarazo sea de bajo riesgo y que se haya alcanzado al menos la semana 37 de gestación, momento en el que el bebé está preparado para nacer. También insiste en que “no te permiten partos en casa tampoco si has tenido un embarazo de riesgo” y que es necesario haber pasado “una serie de procesos, de pruebas”.

En relación con los casos de fallecimientos neonatales que circulan en redes, Estefanía se muestra crítica: no cree que esas mujeres estuvieran en la fase adecuada para un parto domiciliario.

“Tenemos muchas probabilidades de que el proceso salga bien”

Desde su experiencia, defiende que, cuando se cumplen todos los criterios, el parto en casa puede ser seguro. “Tenemos muchas probabilidades de que el proceso salga bien”, afirma, y añade que “si dejamos el proceso natural de dar a luz, la tendencia y las estadísticas dicen que el resultado es muy positivo”. Su testimonio busca aportar matices a un debate complejo, donde la información y la regulación resultan fundamentales.

