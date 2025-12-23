Ana Carlota Fernández, nuevo fichaje de Sueños de libertad, que cierra 2025 líder y la serie más vista de la TV

Sueños de libertad, la serie líder y más vista de la televisión en 2025, culmina el año anunciando un nuevo hito en sus tramas: la incorporación de Ana Carlota Fernández, reconocida actriz y protagonista de la exitosa serie de Antena 3 Los Protegidos, que se unirá al reparto de Sueños de libertad a partir de 2026.

Con este fichaje, la ficción de Antena 3 refuerza su apuesta por el talento y continúa construyendo historias que conectan de forma sólida con la audiencia.

Ana Carlota Fernández, uno de los rostros más queridos y carismáticos de la ficción española, interpretará a Valentina, un nuevo personaje clave, cuya llegada será determinante en las tramas de los próximos capítulos.

Durante 2025, Sueños de libertad ha consolidado su liderazgo como la serie más vista de la televisión, situándose semana tras semana como referente absoluto de la ficción nacional en la pequeña pantalla. Su combinación de narrativa emocional, el arco de transformación de sus personajes y una factura visual impecable, la han convertido en uno de los grandes éxitos del panorama televisivo actual.

La incorporación de Ana Carlota Fernández supone un impulso en la construcción de las tramas, que enriquecerá la evolución de la serie en 2026, abriendo nuevas líneas argumentales y dando paso a nuevos personajes para seguir sorprendiendo a los seguidores, que han convertido a Sueños de libertad en un fenómeno.

Líder absoluta cada tarde, Sueños de libertad se mantiene invicta en este mes de diciembre con una media del 14,2% de share medio, más de 1,2 M de espectadores y 2.066.000 espectadores únicos. La serie de Antena 3 ha demostrado ser una apisonadora, aventajando en su franja a sus dos rivales más cercanos en +4 y +6,4 puntos, respectivamente. El dominio de ‘Sueños de libertad’ no solo se queda aquí, pues ha liderado en el en 100% de sus emisiones en este mes.

La serie diaria de Antena 3 es también líder y la opción favorita en casi todos los targets de edad destacando sobre todo en mujeres con un gran 17,2% de share. En jóvenes también funciona muy bien con una cuota de casi 10 puntos. Lidera también en prácticamente todas las comunidades autónomas del país alcanzando enormes datos en Murcia (21,3%), Castilla y León (23,8%), Valencia (17,2%) o Castilla la Mancha (19%).

Los espectadores no fallan a su cita diaria con Sueños de libertad en Antena 3, que puede verse de lunes a viernes a las 15:45 h y también está disponible en atresplayer. Fuera de España, Sueños de libertad puede verse a través de Antena 3 Internacional y atresplayer Internacional.

Así será Valentina, interpretada por Ana Carlota Fernández

Nueva dependienta de la tienda. Valentina es una mujer dulce, inteligente, afable y algo tímida. Tiene una cultura más extensa de la que se esperaría en una dependienta de la tienda, cosa que es debida a que su madre, maestra, le ha inculcado un sólido amor por la lectura y el saber.

Nació en Soria, donde ha vivido hasta ahora. Aunque, al principio, Valentina puede resultar algo distante por su timidez, cuando se relaja es simpática, ocurrente y divertida.

A pesar de su indiscutible belleza, Valentina tiene un aire algo frágil y desvalido. Cuando Valentina vivía en Soria, era la novia de Rodrigo López de Mina, un joven y apuesto militar al que conocía de toda la vida y que iba a ser destinado a Melilla.

Antes de irse, una noche en que Rodrigo había bebido, el hombre abusó de ella. Valentina quedó totalmente devastada y, cuando pidió ayuda a su querida madre, esta le dio de lado. No podía creer las palabras de su hija.

Aterrada por no contar con el apoyo de su madre y, aprovechando que Rodrigo estaba fuera, se mudó a Toledo para empezar de cero. Allí se puso en contacto con Cloe, su amiga de la infancia, quien termina convenciendo a Marta de que la contrate como dependienta a pesar de que haya otras candidatas de dentro de la fábrica.

Ana Carlota Fernández en Sueños de libertad | Antena 3

Ana Carlota Fernández, un rostro referente en la ficción española

Ana Carlota Fernández se ha consolidado como una de las actrices más carismáticas y versátiles de la ficción española. Conocida por su papel protagonista en Los Protegidos, Fernández ha demostrado a lo largo de su carrera una enorme capacidad para transitar entre géneros, construir personajes complejos y conectar de forma natural con el público.

La actriz ha participado en distintas ficciones de Atresmedia, como Amar es para siempre, donde dio vida a Carlota Hidalgo, y Los Protegidos en atresplayer interpretando a Sandra. Ahora se incorpora a Sueños de liberta’, sumándose al elenco de esta nueva etapa de la ficción diaria de Antena 3.

En la serie, dará vida a Valentina, nueva dependienta de Brossard de la Reina, un personaje clave que aportará nuevas capas dramáticas y una energía renovada a la historia, reforzando el crecimiento narrativo de la ficción en su nueva etapa, que arrancará con nuevos personajes en 2026.

Antena 3, las series más vistas

Atresmedia continúa con su férrea apuesta por la ficción española de calidad y variada, un rasgo distintivo y que siempre ha mantenido en su ADN desde el nacimiento de Antena 3, hace más de tres décadas. De esta forma, Atresmedia sigue a la cabeza de la producción de ficción nacional.

Bajo ese modelo de televisión de calidad, diversa y que apuesta por lo local con historias de alcance global, Atresmedia se ha consolidado como un referente de la ficción en español en todo el mundo. Desde hace años, el sello Series Atresmedia ha cosechado el aplauso unánime de crítica y público, logrando con muchas de sus producciones un éxito que ha traspasado fronteras como es el caso de La Casa de Papel, ganadora de un premio Emmy Internacional, Veneno, Vis a Vis, Velvet o Alba.

Un éxito continuado que se extiende hasta nuestros días. Antena 3, cadena líder de la televisión española, reina también en este curso en el terreno de la ficción con los títulos más seguidos. Sueños de libertad se alza como la serie más vista de la TV, liderando de forma absoluta en las tardes de Antena 3.