Un aliado inesperado contra el envejecimiento: compuestos naturales del ajo alargan la vida en ratones

Una investigación evidencia que ciertas moléculas presentes de forma natural en el ajo pueden aumentar la esperanza y la calidad de vida en ratones.

Irene Marín
Publicado:

Una investigación liderada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha descubierto que ciertas moléculas presentes de forma natural en el ajo pueden aumentar la esperanza y la calidad de vida en ratones. El estudio, publicado en la revista Cell Metabolism, señala que estos compuestos influyen directamente en procesos biológicos clave relacionados con el envejecimiento y abren la puerta a nuevas estrategias para retrasarlo.

Moléculas del ajo que actúan sobre el envejecimiento

El trabajo se ha centrado en los llamados compuestos dialil sulfurados, sustancias ricas en azufre que se encuentran en plantas de la familia Allium, como el ajo, la cebolla o el puerro. Según los resultados, los ratones macho que incorporaron estas moléculas a su dieta vivieron más tiempo y mostraron un mejor estado de salud general, tanto en edades tempranas como avanzadas.

Los investigadores observaron que estos compuestos ayudan a frenar varios efectos negativos asociados al envejecimiento. Entre ellos, mejoran la respuesta a la insulina (fundamental para el metabolismo) y activan rutas de señalización celular que influyen directamente en la longevidad.

Mejora de enfermedades asociadas a la edad

Además de alargar la vida, los dialil sulfurados mostraron efectos positivos sobre alteraciones propias de enfermedades relacionadas con la edad. En los modelos animales se detectaron mejoras en problemas neurodegenerativos, musculares y metabólicos, como el alzhéimer, la sarcopenia o la diabetes tipo 2.

Uno de los aspectos más relevantes del estudio es su impacto sobre la metainflamación, una inflamación crónica de bajo grado vinculada a trastornos como la obesidad o la hiperglucemia. Regular este proceso podría ser clave para prevenir múltiples enfermedades crónicas.

Antioxidantes con un papel clave

Cuando el ajo se corta o se mastica, libera estos compuestos sulfurados, responsables tanto de su olor característico como de sus beneficios para la salud. Actúan como antioxidantes, protegiendo a las células del daño causado por los radicales libres, y favorecen la producción de sulfuro de hidrógeno, una molécula que funciona como regulador de vías biológicas relacionadas con el envejecimiento.

Los investigadores destacan que estas rutas están presentes tanto en animales como en humanos, aunque advierten de que aún es pronto para aplicar directamente estos resultados a personas.

Un primer paso hacia futuras terapias

Aunque el estudio principal se ha realizado en ratones, el trabajo incluye un análisis observacional en humanos, desarrollado junto al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Este análisis mostró que las personas con mayor fuerza muscular, mejores niveles de triglicéridos y menor riesgo de deterioro cognitivo tenían más activados los mecanismos sobre los que actúan estos compuestos del ajo.

Los científicos subrayan que se trata de una línea de investigación prometedora, especialmente en un contexto en el que las enfermedades asociadas a la edad afectan a una gran parte de la población. No obstante, insisten en que serán necesarios más estudios, tanto en animales como en humanos, antes de poder recomendar el uso de estos compuestos con fines terapéuticos.

