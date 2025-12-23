Donald Trump anuncia la construcción de dos buques de guerra con su nombre en una nueva 'flota dorada'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado un plan para renovar la Marina estadounidense e impulsar una nueva 'flota dorada'. El líder de la Casa Blanca ordenará la construcción de un tipo de barcos acorazados "cien veces más potentes" y que reemplazarán "a los viejos y obsoletos".

"Empezaremos con dos buques, que se convertirán en diez y, en última instancia, en 20", ha afirmado en una rueda de prensa desde su residencia privada de de Mar-a-Lago, en Florida junto a su secretario de Defensa, Pete Hegseth, secretario de Estado, Marco Rubio, y secretario de la Armada, John Phelan.

Los buques acorazados serán construidos "inmediatamente"

Estos buques denominados "acorazados" serán los primeros de la futura "clase Trump" y comenzarán a ser construidos "inmediatamente". El primero de la clase se bautizará como USS Defiant.

Trump ha anunciado que los buques pesarán más de 30. 000 toneladas, serán más grandes que los destructores actuales y estarán equipados con la última tecnología, incluida la inteligencia artificial. "No hemos construido un acorazado desde 1994. Estos buques de última generación serán algunos de los buques de guerra de superficie más letales, aparte de nuestros submarinos", ha subrayado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.