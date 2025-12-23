El actor infantil Shaun Weiss ofrece su ayuda a Taylor Chase tras saber que vive en la calle: "Tenemos que encontrarlo"

Recientemente una usuaria de TikTok compartía un vídeo en su cuenta personal en la red social donde mostraba al actor infantil, Tylor Chase, en un estado bastante preocupante.

Así, se ha sabido que el que fuera actor de la serie de Nickelodeon Ned's Declassified School Survival Guide está viviendo en la calle y en una situación de vulnerabilidad importante.

Tras ello, el que también fuera actor infantil Shaun Weiss ha publicado un vídeo en su cuenta de Instagram para intentar contactar con Chase y ofrecerle su ayuda.

"He recibido muchos mensajes sobre Tylor Chase. Contacté con algunos amigos y tenemos una cama para él en un centro de desintoxicación y un lugar donde puede recibir tratamiento a largo plazo", empeiza diciendo.

"Ahora solo nos queda encontrarlo. No estoy en Los Ángeles, o iría a buscarlo yo mismo. Por favor, envíenme un mensaje directo para que podamos ayudarle a tiempo para las fiestas", termina diciendo.

Weiss arrancó su carrera dando vida al portero Greg Goldberg en la película de 1992 The Mighty Ducks, protagonizada por Emilia Estévez. Ahí, después volvería para sus dos secuelas siguientes y otros muchos trabajos.

Shaun Weiss sabe bien lo que es estar en situación de vulnerabilidad ya que él mismo ha hablado sobre sus problemas con la adición.

En 2018 ingresó en prisión después de haber tenido problemas con la policía debido a una serie de robos. Pero en 2022 compartió que cumplía 2 años de sobriedad y que había logrado volver a trabajar como actor en la película de 2023 Jesus Revolution tras 14 años sin trabajo.

"Nunca me metí en drogas ni nada mientras trabajaba. Fue cuando dejé de trabajar, y básicamente me alejé de todo pensando que podía volver a trabajar cuando quisiera", explicaba en el podcast Pod Meets World.

"Cuando la vida en cine y televisión desapareció, creo que el aburrimiento se convirtió en algo muy difícil de manejar. Creó un vacío enorme que me costó llenar. Así que me afectó mucho y fue un gran problema, pero quizás no de la forma tradicional que la gente suele asumir", comentó.