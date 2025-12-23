Antena3
Pilar Vidal desvela cómo será su vestido para las Precampanadas en Neox 'a lo Pedroche': "Es muy Kim Kardashian"

Nuestra colaboradora se une a Lola Lolita y Dani Mateo para presentar las Precampanadas en Neox, con un look que asegura que sorprenderá a todos.

Pilar Vidal

Pilar Vidal se prepara para presentar las Precampanadas en Neox junto a Lola Lolita y Dani Mateo. La presentadora no ha querido mostrar su 'look' elegido hasta ese día, aunque nos ha querido dejar algunas pistas "a lo Pedroche".

"Es muy Kim Kardashian, como cuando va a la Gala Met", advierte, "creo que nos hemos venido demasiado arriba". Tal será la magnitud del vestido, que ha confesado que la tendrán que vestir entre tres personas.

Hasta el día 29 de diciembre no podremos ver el 'outfit' elegido, pero nuestro colaborador Nacho Gay, que ha podido ver un boceto en primicia, ha asegurado que no dejará a nadie indiferente: "La gente va a flipar".

La periodista está deseando despedir el 2025 en Neox. ¿Te lo vas a perder? ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado sobre las Precampanadas en el vídeo de arriba!

