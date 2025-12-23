Contenido exlcusivo
¿Adivinas el villancico? Descubre el juego más navideño de La Voz
Mika, Malú, Pablo López y Sebastián Yatra aceptan el reto y se lanzan a adivinar canciones de Navidad entre risas, complicidad y algún que otro momentazo.
Hemos puesto a prueba a los coaches de La Voz y a Eva González con un reto muy especial: adivinar villancicos a través de emojis. Un juego sencillo que ha sacado risas, canciones y mucha complicidad.
Desde el primer momento, los protagonistas lo dieron todo. “Qué fácil me lo ponéis”, bromeaba Pablo López nada más empezar el reto y acertar las primeras. El coach fue el más rápido y no falló ni una: consiguió adivinar todas las canciones, demostrando que domina los villancicos tanto como el piano.
Por su parte, Sebastián Yatra no dudó en lanzarse a cantar cada vez que reconocía una melodía... ¡hasta en inglés!. Algunos eran más fáciles, otro más difíciles, y aunque Mika no se conociera los clásicos españoles se sabía el resto muy bien.
Malú también demostró ser buena con los villancicos incluso con el más complicado. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!
