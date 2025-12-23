Antena3
¿Adivinas el villancico? Descubre el juego más navideño de La Voz

Mika, Malú, Pablo López y Sebastián Yatra aceptan el reto y se lanzan a adivinar canciones de Navidad entre risas, complicidad y algún que otro momentazo.

Pablo López

Hemos puesto a prueba a los coaches de La Voz y a Eva González con un reto muy especial: adivinar villancicos a través de emojis. Un juego sencillo que ha sacado risas, canciones y mucha complicidad.

Desde el primer momento, los protagonistas lo dieron todo. “Qué fácil me lo ponéis”, bromeaba Pablo López nada más empezar el reto y acertar las primeras. El coach fue el más rápido y no falló ni una: consiguió adivinar todas las canciones, demostrando que domina los villancicos tanto como el piano.

Por su parte, Sebastián Yatra no dudó en lanzarse a cantar cada vez que reconocía una melodía... ¡hasta en inglés!. Algunos eran más fáciles, otro más difíciles, y aunque Mika no se conociera los clásicos españoles se sabía el resto muy bien.

Malú también demostró ser buena con los villancicos incluso con el más complicado. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!

Laura Pausini

Los secretos del último disco de Laura Pausini: está compuesto por canciones que descubrió siendo coach de La Voz

Pablo López

Dani Mateo

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, el plató se pone en pie para recibir a Dani Mateo

Brian se queda a las puertas de ganar el coche de La ruleta de la suerte

¡Brian se lleva el Bote de La ruleta de la suerte!
MEJORES MOMENTOS | 23 DE DICIEMBRE

Brian, el concursante que cumple su sueño en La ruleta de la suerte
MEJORES MOMENTOS | 23 DE DICIEMBRE

Balizas.
POLÉMICA BALIZAS

La Guardia Civil responde a la DGT sobre la polémica de las balizas: "Es una herramienta que ha venido a sumar a la seguridad vial"

Hoy en Espejo Público el portavoz de la AUGC (asociación unificada de guardias civiles de tráfico) ha respondido a la polémica generada por las declaraciones del director de la DGT en nuestro programa.

Cofit de pato con plátano frito y salsa de arándanos
Para 4 personas

La receta más socorrida de Karlos Arguiñano: cofit de pato con plátano frito y salsa de arándanos, lista en 10 minutos

El confit de pato es muy socorrido porque en solo 10 minutos de horno estará listo. Es una receta muy resultona que combina dulce y salado gracias a la guarnición que lo acompaña, y además puede ser una gran recurso de última hora para un menú festivo.

Sopa de patata y puerro de Julia Child, de Arguiñano: "Os va a dar la risa de lo sencillo que es"

Parir en casa.

La terrible experiencia de Estefanía en su primer parto le hizo tener a su segundo hijo en casa: "Sufrí violencia obstétrica"

Polémica por las bajas laborales.

Los médicos, a favor de las "autobajas laborales": "Proponemos que el trabajador haga una declaración responsable para informar a su empresa"

