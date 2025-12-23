Simula un parto e intenta registrar como suyo al bebé de una mujer buscada por la Policía en Puertollano

Una mujer simula un parto tras hacerse pasar por la madre gestante que habría dado a luz a un bebé en el hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva e intenta registrar al bebé de una mujer buscada por la Policía como suyo. Ha ocurrido en Puertollano (Ciudad Real) y la mujer está detenida por delitos de suposición de parto y alteración de la paternidad de un menor.

La madre biológica está en paradero desconocido y hay tres reclamaciones judiciales, incluyendo un ingreso en prisión de la Audiencia Nacional por delitos de estafa. Ella acordó con la ahora detenida usar la tarjeta sanitaria y DNI en el momento del parto como para después registrar al bebé a cambio de un pago que nunca se produjo. De este modo, la madre podría llevarse al niño evitando su detención e ingreso en la cárcel, según informa la Policía.

Ahora la detenida quiso evitar su implicación en los hechos denunciando falsamente ante la Policía Nacional el robo o pérdida de su documentación antes del parto. Después, interpuso una segunda denuncia en la que aseguraba que alguien habría utilizado sus datos para poner a su nombre a un bebé.

Los investigadores detectaron incongruencias al contrastar las fechas de las denuncias y las fechas en las que la madre biológica había sido asistida en el hospital durante el embarazo. También detectaron irregularidades en la documentación presentada en el Registro Civil, que permitieron destapar el posible pacto entre los padres biológicos con la detenida.

Los agentes de la Policía siguen tratando de localizar a la madre biológica -sobre ella pesa una orden de detención e ingreso en prisión- y a los progenitores biológicos se les imputa delitos de usurpación de estado civil, alteración de la paternidad, estado civil o condición del menor.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.