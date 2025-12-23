Sopa de patata y puerro de Julia Child, de Arguiñano: "Os va a dar la risa de lo sencillo que es"

Esta sopa de puerro y patata, como cualquier otro tipo de sopa, hay que servirla y tomarla muy caliente para que reconforte como es debido. Puedes acompañarla con de picatostes de pan.

Ingredientes, para 4 personas

3 patatas

5 puerros

1.250 ml de agua

100 ml de nata líquida

Sal

Pimienta

10 hojas de cebollino

Perejil

Ingredientes Sopa de patata y puerro | antena3.com

Elaboración

Calienta el agua en la olla rápida. Pela las patatas, trocéalas (cascándolas) e introdúcelas en la olla. Limpia los puerros, retirándoles la parte inferior, la superior y 2-3 capas de hojas.

Enjuágalos, córtalos en rodajas y añádelos a la olla. Sazona los ingredientes, cierra la olla y cuécelos durante 6 minutos a partir del momento en que suba la válvula.

Sazona los ingredientes, cierra la olla | antena3.com

Apaga el fuego y cuando baje la válvula, pasa los ingredientes al vaso americano. Muele encima un poco de pimienta y vierte la nata. Tritura los ingredientes hasta que consigas un puré homogéneo.

Tritura los ingredientes | antena3.com

Sirve la sopa en 4 platos hondos. Corta las hojas de cebollino finamente y espolvorea los platos con ellas. Decóralos con unas hojas de perejil.