Receta de lujo casera y al mejor precio, de Karlos Arguiñano: salmón con salsa bearnesa y patatitas

Cocina abierta de Karlos Arguiñano

Salmón con salsa bearnesa: la propuesta navideña más deliciosa de Arguiñano

Karlos Arguiñano presenta una receta elegante y sabrosa: salmón al punto con una cremosa salsa bearnesa y patatitas como guarnición, ideal para celebraciones navideñas.

El chef cocina lomos de salmón marcados en la sartén, que acompaña con patatitas cocidas y salteadas en mantequilla para darles un toque dorado y crujiente.

La salsa bearnesa se elabora con vinagre, chalota, estragón y yema de huevo, emulsionada con mantequilla. El resultado es un plato equilibrado, lleno de sabor y muy fácil de preparar.

