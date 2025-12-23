Publicidad
Cocina abierta de Karlos Arguiñano
Salmón con salsa bearnesa: la propuesta navideña más deliciosa de Arguiñano
Karlos Arguiñano presenta una receta elegante y sabrosa: salmón al punto con una cremosa salsa bearnesa y patatitas como guarnición, ideal para celebraciones navideñas.
El chef cocina lomos de salmón marcados en la sartén, que acompaña con patatitas cocidas y salteadas en mantequilla para darles un toque dorado y crujiente.
La salsa bearnesa se elabora con vinagre, chalota, estragón y yema de huevo, emulsionada con mantequilla. El resultado es un plato equilibrado, lleno de sabor y muy fácil de preparar.