Alejandro Sanz y Candela Márquez rompen definitivamente: pasarán las navidades por separado

Al parecer aún es muy reciente pero Alejandro Sanz y Candela Márquez habrían decidido terminar su relación justo antes de las fiestas y por lo tanto, pasar estas por separado cada uno con su familia.

El pasado jueves, cuando el cantante celebró su 57 cumpleaños aún seguían juntos por lo que esta decisión ha sido tomada hace solo unos días. Los motivos no incluyen terceras personas pues según ha podido saber ¡HOLA! en exclusiva su entorno asegura que "están locos el uno por el otro pero son dos caracteres muy pasionales".

Candela Márquez y Alejandro Sanz en Miami | Cordon Press

"En este momento se han dicho adiós", concluía, aunque no sería la primera vez que Alejandro y Candela deciden separarse un tiempo para luego terminar volviendo por lo que todavía guardan algo de esperanza en una posible reconciliación.

Era la propia actriz de La Encrucijada la que a través de sus redes sociales contaba a sus seguidores que iba a pasar las navidades en Valencia junto a su familia. "Estoy emocionadísima con la Navidad al pensar que, después de tantísimos años, voy a pasarla con mi familia. Porque no nos tenemos que olvidar que ellos lo son todo, más que el trabajo, las amistades, las parejas.... porque la familia siempre va a estar ahí", terminaba.

Candela Márquez y Alejandro Sanz, en los Premios Goya 2025 | Gtres

Pero no solo eso, en los últimos días, Candela ha ido compartiendo algunas pistas de que quizás su relación con Alejandro Sanz se había acabado como fragmentos de la canción La Perla de Rosalía donde dice "rompecorazones nacional" o "terrorista emocional".