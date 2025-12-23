Brian, el concursante que cumple su sueño en La ruleta de la suerte

Durante su presentación en La ruleta de la suerte, Brian ha sorprendido a todos al pedir un deseo navideño muy especial. Jorge Fernández no ha dudado en prometerle que haría todo lo posible por cumplirlo.

El sueño del concursante era ponerse en la piel de nuestra presentadora, Laura Moure, y ser él quien revelara las letras del panel. Y dicho y hecho: minutos después, su petición se ha hecho realidad.

La intervención de Brian ha animado aún más el programa, dejando un momento inolvidable para todos.